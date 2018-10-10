Выставка Александра Васильева «Кино и мода» откроется в Музее Модерна

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Экспозицию составят более 40 вечерних и сценических нарядов, раритетные аксессуары, принадлежавшие звездам кино 1930-2000 годов.Кинозвезды во все времена задавали тон в моде, влияя на вкусы миллионов женщин. Незыблемыми иконами стиля ХХ века были Алиса Коонен, Любовь Орлова, Лидия Смирнова, Клара Лучко, Наталья Фатеева, Майя Плисецкая, Анастасия Вертинская, Людмила Целиковская, Татьяна Шмыга, Алиса Фрейндлих, Наталья Селезнёва, Людмила Гурченко.Кинофильмы и журналы, открытки и постеры с их изображениями служили азбукой моды. Женщины всей страны с радостью ждали появления на экране кумиров, а затем копировали их новую укладку, макияж, крой и цвет платья, форму шляпы и модель обуви.Возможность заглянуть в гардероб звезд XX века, чтобы узнать, что они носили, следовали ли модным тенденциям и каким брендам отдавали предпочтения, будет у всех желающих, передает пресс-служба облправительства.Фото: соцсети