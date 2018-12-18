Высота главной ели в Москве около 27 метров, а в Самаре на Куйбышева красуется ёлка высотой 26 метров
18 декабря 2018 21:41
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А в Самаре на пл. Куйбышева красуется ёлка почти 26 метров высотой!
Уже в пятницу зажгутся огни на главной ёлке областной столицы, передает пресс-служба горадминистрации.
Фото: пресс-служба горадминистрации
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