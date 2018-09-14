Выпускницу со шпаргалками неправильно удалили с ЕГЭ, что позволило ее матери выиграть суд
14 сентября 2018 19:37
218
Согласно материалам дела, во время экзамена по истории девушка трижды выходила в туалет, задерживаясь при этом каждый раз на 5-7 минут, чем и привлекла внимание членов ГЭК. После очередной отлучки одна из сотрудниц ГЭК попросила ее распахнуть кофту и увидела, что из кармана джинсовых брюк торчат сложенные листочки бумаги. Девушка передала их члену комиссии, после чего было оформлено ее удаление с экзамена.
Видеозапись не смогла подтвердить, достает девушка листочки с записями исторических дат (как утверждали члены комиссии) или просто салфетки (как доказывала ее мать). Но несколько членов комиссии свидетельствовали против выпускницы.
Однако сам акт удаления оказался составлен со множеством нарушений. Во-первых, не уполномоченным на то членом комиссии. Во-вторых, только в одном экземпляре. Наконец, в отсутствии законного представителя несовершеннолетней. Кроме того, в акте имелись исправления. С учетом этих процедурных просчетов доказательства, что девушка пронесла на экзамен шпаргалки, потеряли свое значение.
Суды обязали ГЭК предоставить выпускнице возможность сдать ЕГЭ в резервный день. Судя по всему, ей это удалось. Во всяком случае девушка с такими же ФИО вскоре появилась на сайте СГЭУ в списках студентов, зачисленных на платное отделение, что симптоматично, — на специальность «юриспруденция».
Что касается ее матери, то судя по открытым данным это известный на своей территории фермер, чей доход, согласно декларации ее мужа, главы поселения, в 2017 году составил 21,7 млн рублей.
Фото: pixabay
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
14 сентября 2018 20:01
Главными рекламодателями пиратских фильмов и сериалов являются онлайн-казино и игровые сайты. Социум
63
14 сентября 2018 19:45
Судебная практика по этим делам на настоящий момент такова, что решения, как правило, принимаются в пользу собственников спорных объектов. Социум
212
14 сентября 2018 19:37
Матери одной из нарушительниц в судах двух инстанций удалось опротестовать решение Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК). Социум
207
Здравоохранение
14 сентября 2018 15:11
В Самарской области лабораторную экспресс-диагностику ВИЧ и до- и послетестовые консультирования выполняли медицинские бригады Самарского областного... Здравоохранение
179
14 сентября 2018 13:48
Всего в рамках акции протестировано 1006 жителей губернии. Здравоохранение
122
14 сентября 2018 11:42
Первую партию тренажеров закупили восемь больниц региона. Здравоохранение
164
Новости медицины
4 сентября 2018 19:17
Подросток – это большой ребенок, имеющий определенные физические нервно-психические особенности и болезни. Новости медицины
219
21 августа 2018 18:23
ДНК тестирование сегодня распространенно. Всё связано с тем, что с его помощью можно решить большое количество различных проблем. Например, именно с его... Новости медицины
182
18 июля 2018 21:15Анти-Мюллеров гормон (АМГ)
AMH синтезируется как в женском, так и в мужском организме. Он принимает участие в формировании и росте тканей. Новости медицины
971
Туризм
5 сентября 2018 13:18
Предложения рассматривают в правительстве. Туризм
332
5 сентября 2018 09:26
Самыми популярными на отдыхе запросами в Интернете стали "ром" и "супермаркет", а дома — "пицца" и "кинотеатр". Туризм
287
4 сентября 2018 10:15
Решение было принято из-за того, что компания объявила об аннулировании всех своих туров с 4 июля. Туризм
324
Образование
14 сентября 2018 16:02
Студент Богдан Квитко и магистрант Алексей Демин с факультета машиностроения, металлургии и транспорта Самарского политеха представляют на демонстрационной... Образование
119
14 сентября 2018 10:22
В параде примут участие около 2400 первокурсников девяти вузов Самары. Образование
265
13 сентября 2018 12:20
Он приурочен ко Дню народного единства. Образование
291
Культура
14 сентября 2018 13:09
Цель кинофорума - рассказать о людях, образ жизни которых является достойным примером для воспитания молодежи. Культура
178
12 сентября 2018 16:57
В рамках программы выступят 12 театров из России, стран ближнего и дальнего зарубежья, в том числе из Японии, Индии, Болгарии, Белоруссии, Ингушетии, Чечни и... Культура
254
12 сентября 2018 13:38
Мероприятие пройдет 16 сентября. Культура
255
Мода
16 августа 2018 01:30Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
Парфюмерный бренд Creed был создан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году. Мода
264
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
1234
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
1468
Видео
14 сентября 2018 12:39
По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося. Социум
231
14 сентября 2018 09:18
Хинштейн намерен подать заявление в комиссию по этике. Социум
2066
9 сентября 2018 10:53
Городу исполняется 432 года. Социум
347
5 сентября 2018 12:02
Животному по кличке Филя очень нравится общаться, поэтому он любит приставать к гостям сафари-парка. В стране
493
27 августа 2018 10:05
Игра Енисей - Крылья Советов в рамках пятого тура РПЛ пройдет 27 августа. Спорт в регионе
609
6 августа 2018 10:34
Футболист записал более 120 фраз. Транспорт
991
Фоторепортажи
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
508
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
610
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
1560
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
1122
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
1205
11 августа 2018 18:17
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели. Спорт в регионе
1161
Мероприятия