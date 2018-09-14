Выпускницу со шпаргалками неправильно удалили с ЕГЭ, что позволило ее матери выиграть суд

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Согласно материалам дела, во время экзамена по истории девушка трижды выходила в туалет, задерживаясь при этом каждый раз на 5-7 минут, чем и привлекла внимание членов ГЭК. После очередной отлучки одна из сотрудниц ГЭК попросила ее распахнуть кофту и увидела, что из кармана джинсовых брюк торчат сложенные листочки бумаги. Девушка передала их члену комиссии, после чего было оформлено ее удаление с экзамена.Видеозапись не смогла подтвердить, достает девушка листочки с записями исторических дат (как утверждали члены комиссии) или просто салфетки (как доказывала ее мать). Но несколько членов комиссии свидетельствовали против выпускницы.Однако сам акт удаления оказался составлен со множеством нарушений. Во-первых, не уполномоченным на то членом комиссии. Во-вторых, только в одном экземпляре. Наконец, в отсутствии законного представителя несовершеннолетней. Кроме того, в акте имелись исправления. С учетом этих процедурных просчетов доказательства, что девушка пронесла на экзамен шпаргалки, потеряли свое значение.Суды обязали ГЭК предоставить выпускнице возможность сдать ЕГЭ в резервный день. Судя по всему, ей это удалось. Во всяком случае девушка с такими же ФИО вскоре появилась на сайте СГЭУ в списках студентов, зачисленных на платное отделение, что симптоматично, — на специальность «юриспруденция».Что касается ее матери, то судя по открытым данным это известный на своей территории фермер, чей доход, согласно декларации ее мужа, главы поселения, в 2017 году составил 21,7 млн рублей.Фото: pixabay