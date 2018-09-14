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Выпускницу со шпаргалками неправильно удалили с ЕГЭ, что позволило ее матери выиграть суд

14 сентября 2018 19:37
218
Матери одной из нарушительниц в судах двух инстанций удалось опротестовать решение Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК).
В Самарской области стало меньше на одного выпускника, удаленного с ЕГЭ. Всего таковых в этом году было семь, но матери одной из нарушительниц в судах двух инстанций удалось опротестовать решение Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК). Она обратилась в Чапаевский городской суд и выиграла дело. 21 августа решение устояло и в областной инстанции, передает «СО» ОНЛАЙН.

Согласно материалам дела, во время экзамена по истории девушка трижды выходила в туалет, задерживаясь при этом каждый раз на 5-7 минут, чем и привлекла внимание членов ГЭК. После очередной отлучки одна из сотрудниц ГЭК попросила ее распахнуть кофту и увидела, что из кармана джинсовых брюк торчат сложенные листочки бумаги. Девушка передала их члену комиссии, после чего было оформлено ее удаление с экзамена.

Видеозапись не смогла подтвердить, достает девушка листочки с записями исторических дат (как утверждали члены комиссии) или просто салфетки (как доказывала ее мать). Но несколько членов комиссии свидетельствовали против выпускницы.

Однако сам акт удаления оказался составлен со множеством нарушений. Во-первых, не уполномоченным на то членом комиссии. Во-вторых, только в одном экземпляре. Наконец, в отсутствии законного представителя несовершеннолетней. Кроме того, в акте имелись исправления. С учетом этих процедурных просчетов доказательства, что девушка пронесла на экзамен шпаргалки, потеряли свое значение.

Суды обязали ГЭК предоставить выпускнице возможность сдать ЕГЭ в резервный день. Судя по всему, ей это удалось. Во всяком случае девушка с такими же ФИО вскоре появилась на сайте СГЭУ в списках студентов, зачисленных на платное отделение, что симптоматично, — на специальность «юриспруденция».

Что касается ее матери, то судя по открытым данным это известный на своей территории фермер, чей доход, согласно декларации ее мужа, главы поселения, в 2017 году составил 21,7 млн рублей. 



Фото:    pixabay
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Комментарии



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