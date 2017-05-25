Выпускники Самары станцевали вальс на набережной
25 мая 2017 19:46
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На протяжении всего маршрута следования школьников были организованы тематические станции «Самара спортивная», «Самара театральная», «Самара космическая», «Самара многонациональная», «Самара музыкальная», «Самара молодежная». На каждой из них выпускников ждали творческие коллективы, продемонстрировавшие музыкальные номера и театральные зарисовки.
В конечной точке маршрута старшеклассники приняли участие во флеш-мобе «Время не ждет» и станцевали вальс.
По окончании официальной части первые лица города передали выпускникам символический ключ от взрослой жизни, после чего в воздух взмыли десятки воздушных шаров, сообщает пресс-служба администрации Самары.
Фото samadm.ru
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