Выпускники Президентской программы готовятся к стажировке в Японии

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Чтобы отправиться на стажировку в Японию, необходимо защитить свой проект и пройти собеседование с директором Нижегородского филиала Японского центра – господином Кунугида Ютака. На прошедшей неделе возможность совершенствовать полученные за время обучения знания получили семь выпускников Президентской программы из разных городов России в сфере IT. На текущей неделе серия собеседований продолжится для представителей иных категорий.Японский центр – организация, которая создана для поддержки и развития делового сотрудничества между двумя странами. Существует она уже 20 лет. С 2010 года открыт ее филиал в Нижнем Новгороде, который работает по всем регионам Поволжья. Одна из задач Центра – формирование пула выпускников Президентской программы для стажировки в Японии, во время которой участники знакомятся с принципами работы и управления крупнейших предприятий.***Президентская программа – действенный инструмент в сфере экономических преобразований с ориентацией на формирование региональной управленческой элиты, способной обеспечить решение задач социально-экономического развития региона.Ее стратегическая цель заключается в содействии развитию управления российскими предприятиями для достижения высокой конкурентоспособности международного уровня. В Самарской области координаторами Программы являются Самарская региональная комиссия по организации подготовки управленческих кадров и Самарский региональный ресурсный центр.Этапы реализации Президентской программы включают в себя:— обучение специалистов в лучших российских вузах, отобранных Минэкономразвития РФ на конкурсной основе— стажировку на ведущих предприятиях и в организациях зарубежных партнеров— внедрение проектов, разработанных выпускниками программы— актуализацию знаний выпускников на постпрограммных мероприятияхВ Самарской области обучение по Президентской программе проводят: Самарский государственный экономический университет, Международный институт рынка и Тольяттинская академия управления.За 20 лет стажировку в Японии прошли 60 выпускников Программы, передает пресс-служба облправительства.