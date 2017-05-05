Выйти к причалам речвокзала в Самаре будет можно только через КПП
5 мая 2017 10:00
126
Как пишет Samru.ru со ссылкой на источник в «Самарском речном пассажирском предприятии», он будет представлять из себя высокую сетку. Установка идет уже сейчас и завершится в текущем месяце.
Старший помощник Куйбышевского транспортного прокурора Михаил Шаляпин рассказал порталу, что это делается в целях соблюдения требований транспортной безопасности. Как и прежде, погулять по причалам смогут все желающие, даже те, у кого нет билета на теплоход, но проход будет осуществляться через контрольно-пропускные пункты. Места установки КПП сейчас продумываются.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
5 мая 2017 10:00
В ближайшее время по всему периметру установят забор. Социум
122
5 мая 2017 09:53
Мужчину может ожидать уголовное наказание вплоть до лишения свободы на срок до одного года. Социум
72
5 мая 2017 09:18
Мероприятие прошло у Вечного огня, горящего в память о погибших в ходе Великой Отечественной войны. Социум
117
Здравоохранение
5 мая 2017 10:20
Главный специалист управления организации социально значимой и высокотехнологичной медицинской помощи министерства здравоохранения Самарской области Булат... Здравоохранение
143
4 мая 2017 20:53
До этого назначения она исполняла обязанности заместителя главного врача поликлиники по медицинской части. Здравоохранение
417
4 мая 2017 13:08
Самарская область не вошла в шестерку самых проблемных регионов. Здравоохранение
158
Туризм
2 мая 2017 11:29
Это приведет к повышению цен на гостиничные номера, считают эксперты. Туризм
244
2 мая 2017 11:19
Рейтинг составлен по результатам анализа спроса и предложений. Туризм
275
2 мая 2017 10:52
Итальянские строительные компании едут на полуостров для реализации совместного бизнес-проекта. Туризм
253
Образование
3 мая 2017 15:38
При разработке и принятии нового логотипа Политеха было учтено мнение и преподавателей, и студентов. Образование
339
2 мая 2017 13:31
Практика на производстве – это важный элемент образовательных программ. Образование
255
28 апреля 2017 10:57
Программа рассчитана на три года. Образование
305
Культура
4 мая 2017 13:39
Книжные магазины в наше время не всегда пользуются популярностью. Поэтому владельцы стараются придумать что-то новое для того, чтобы привлечь новых клиентов. Культура
50
3 мая 2017 21:07Жизнь вместе после измены
Принять факт измены, какой бы она ни была, всегда трудно. И не важно, был ли это разовый поступок супруга или его постоянная связь на стороне. Культура
52
3 мая 2017 14:49
Фестиваль приурочен ко дню святых Жен-Мироносиц как вселенского женского праздника. Культура
220
Мода
1 мая 2017 10:42
В хорошем мужском кожаном рюкзаке можно расположить множество нужных вещей. Вы можете выбрать модель аксессуара в зависимости от того, для каких целей будете... Мода
76
16 апреля 2017 11:48Платье до колен - один из вариантов оставаться женственной!
Если раньше платье для барышень было единственным возможным вариантом одежды, то сейчас в обиходе среднестатистической модницы самые разные образы с... Мода
246
13 апреля 2017 18:32
Покупая профессиональную косметику для волос, необходимо учесть многие нюансы. Мода
159
Видео
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
362
17 апреля 2017 13:33
Он пообщался с медиками и волонтерами. Здравоохранение
919
6 апреля 2017 11:00
Консультанты отдела дошкольного образования получили от заведующей в общей сложности 20000 рублей. Криминал
1091
21 марта 2017 09:51
По словам учеников, они уже написали заявление в прокуратуру. Социум
1306
12 января 2017 12:55
Об этом сообщают медики больницы им. Середавина. Здравоохранение
2635
11 января 2017 09:18Мэр Тольятти выступил с обращением на видео
Он говорит о главном событии в городе в прошедшем году. Новости Тольятти
1551
Фоторепортажи
1 мая 2017 17:10
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей. Социум
974
3 апреля 2017 09:35
Он расположен на ул. Промышленности, 307. Социум
470
6 марта 2017 18:21
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах. Социум
904
10 ноября 2016 13:10
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов. Культура
2144
11 сентября 2016 21:23
Красочное мероприятие состоялось на набережной. Социум
3163
1 сентября 2016 15:29
Как решить вопрос с хроническим накапливанием долгов за услуги ЖКХ? Мнение участников самарского рынка будет направлено в региональные и федеральные органы... ЖКХ
3256
Мероприятия
Дни рождения
Сегодня день рождения отмечают