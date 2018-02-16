Выходные дни в Самаре будут безоблачными, а ночи морозными

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Прогноз погоды на субботуНочь. Малооблачно. Без осадков. Ветер ю-в 2-7 м/с. Температура воздуха -15 ... -20 °C, местами -22...-27 °C. Местамигололедица.День. Малооблачно. Без осадков. Ветер ю-в 2-7 м/с. Температура воздуха -6 ... -11 °C. Местами гололедица.Прогноз погоды на воскресеньеНочь. Переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ю-в 5-10 м/с. Температура воздуха -13 ... -18 °C, местами -19...-24 °C. Местами гололедица.День. Переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ю-в 5-10 м/с. Температура воздуха -6 ... -11 °C. Местами гололедица.Прогноз погоды на понедельникНочь. Облачно. Небольшой, местами умеренный снег. Ветер ю-в 7-12 м/с. Температура воздуха -7 ... -12 °C, местами до -17 °C. Местами гололедица.День. Облачно. Небольшой, местами умеренный снег. Ветер южный 7-12 м/с. Температура воздуха -3 ... -8 °C.