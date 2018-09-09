Выборы в Самарской области оценил директор социально-гуманитарного института Михаил Леонов

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«Я побывал на нескольких участках, сначала на своем собственном, затем на прикомандированных к Самарскому университету, и посмотрел, как проходит избирательный процесс, - рассказал Михаил Леонов. – Большое количество наших студентов являются наблюдателями от Общественной палаты. По их данным в целом все прошло спокойно и размеренно. Институт общественных наблюдателей и ситуационный центр очень важны. Выборы без наблюдателей сразу становятся очень сомнительными выборами», передает пресс-служба облправительства.