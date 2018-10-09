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Новости /  Общество /  Социум  

"Вы умерли!" Магаданец обратился в банк и увидел свидетельство о своей смерти

9 октября 2018 14:49
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Неприятности для магаданца начались в сентябре, когда его фамилии не оказалось в избирательных списках во время выборов. Вскоре он обнаружил, что его карта заблокирована, а деньги с неё списаны. А потом перестала приходить пенсия.
Жителю Магадана Александру Ткачу в банке сообщили, что по документам его давно нет в живых, пишет life.ru со ссылкой на РИА "Новости". Неприятности для магаданца начались в сентябре, когда его фамилии не оказалось в избирательных списках во время выборов. Вскоре он обнаружил, что его карта заблокирована, а деньги с неё списаны. А потом перестала приходить пенсия.

— И когда я пришёл в банк, стал выяснять, что происходит, мне сообщили, что я умер. Есть и справка о смерти. Якобы умер я в посёлке Ягодное, где даже ни разу в жизни не был, — рассказывает мужчина.

Как выяснилось, в Ягодном скончался полный тёзка Александра, но при оформлении документов умершего неверно указали дату его рождения. В итоге и возникла неразбериха. Теперь ситуацией занимаются следователи. Они проверят действия медиков, совершивших ошибку.

— В ходе проверки будут устанавливаться обстоятельства, при которых недостоверные сведения об умершем лице были внесены в медицинские документы, — сообщил старший помощник главы регионального управления Следственного комитета Андрей Макаров.

Для живого Ткача сейчас самое главное — чтобы ему снова начали платить пенсию. Он уже подал заявление в Пенсионный фонд, там пообещали как можно скорее устранить недоразумение.

— Мы сейчас ведём работу по открытию его лицевого счёта. Формированию доставочного документа за сентябрь. Это будет сделано в ближайшее время. Уже на этой неделе он получит сентябрьскую пенсию. Октябрьскую пенсию, как положено, в свои сроки, — заверила заместитель начальника Управления Пенсионного фонда Магаданской области Ирина Ким. 
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Комментарии



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