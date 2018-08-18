"Вы с нами навсегда". Чебурашка простился с Успенским в ролике "Союзмультфильма"

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— Дорогой Эдуард Николаевич! Спасибо, что подарили нам жизнь. Спасибо за счастливое детство всех наших зрителей! Мы вас любим, вы всегда будете с нами, — говорит Чебурашка в ролике, опубликованном в социальных сетях киностудии.Сегодня в Большом зале Центрального дома литераторов прошла траурная церемония прощания с Успенским.Писатель ушёл из жизни 14 августа на 81-м году жизни. В последние годы он страдал онкологическим заболеванием.