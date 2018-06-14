Введение электронных ПТС перенесли на конец 2019 года

Одна из причин отсрочки – необходимость довести до конца работы по созданию национальных сегментов систем электронных ПТС на авто в странах ЕАЭС. Какое именно государство выступило инициатором отсрочки, не уточняется.Этот перенос даст участникам автомобильного рынка возможность лучше подготовиться к оформлению ЭПТС. Речь идет о производителях, бизнес-сообществах, страховщиках, банках и потребителях.В России же подготовка к введению ЭПТС завершена. В МВД уже выпустили приказ, по которому регламентируется процесс регистрации авто. Бумажные ПТС будут действительны наравне с электронным. Определен и оператор ЭПТС – компания «Электронный паспорт». Эта компания входит в состав госкорпорации «Ростехнологии». Информация об автомобилях будет размещена на специальных серверах.В электронном паспорте будет содержаться и дополнительная информация о собственнике, обслуживании и техническом осмотре авто, пробеге, проводимых ремонтных работах, о наложении и снятии обременений, о страховых случаях и о произошедших ДТП. Электронные паспорта будут выдаваться при заключении договора купли-продажи на автомобиль или по требованию автомобилистов.Электронный ПТС создается для удобства граждан: отпадет необходимость хранить бумажный документ дома, история автомобиля будет прозрачной для его будущих владельцев, а также исключит реализацию различных мошеннических действий и преступных схем.