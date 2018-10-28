Второй этап конкурса "Великие имена России" продлён до 30 октября
28 октября 2018 23:15
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— Организаторы конкурса приняли решение продлить второй этап конкурса, в рамках которого жители регионов — участников конкурса смогут предложить свои варианты кандидатов до 30 октября 2018 года, — говорится в сообщении.
К конкурсу присоединились воздушные гавани Калуги и Пензы. Сейчас в этих городах формируется список имён-претендентов. В ближайшее время они поступят в оргкомитет и будут размещены на сайте проекта.
Всего в конкурсе принимают участие 47 российских аэропортов. Продление второго этапа проекта позволит жителям городов в более спокойной обстановке выбрать своих кандидатов в лонг-лист голосования.
Финальное голосование будет проводиться одновременно несколькими способами: на сайте Великиеимена.рф, с помощью соцсетей, а также методом анкетирования. Итоги будут объявлены на ежегодном форуме "Добровольцы России" 5 декабря 2018 года.
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