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Новости /  Общество /  Социум  

Второй этап конкурса "Великие имена России" продлён до 30 октября

28 октября 2018 23:15
58
К участию в нём присоединились воздушные гавани Калуги и Пензы, где сейчас формируется список претендентов.
Второй этап конкурса "Великие имена России" продлён до 30 октября из-за появления в нём новых участников. Об этом сообщает пресс-служба Общественной палаты РФ, передает life.ru.

— Организаторы конкурса приняли решение продлить второй этап конкурса, в рамках которого жители регионов — участников конкурса смогут предложить свои варианты кандидатов до 30 октября 2018 года, — говорится в сообщении.

К конкурсу присоединились воздушные гавани Калуги и Пензы. Сейчас в этих городах формируется список имён-претендентов. В ближайшее время они поступят в оргкомитет и будут размещены на сайте проекта.

Всего в конкурсе принимают участие 47 российских аэропортов. Продление второго этапа проекта позволит жителям городов в более спокойной обстановке выбрать своих кандидатов в лонг-лист голосования.

Финальное голосование будет проводиться одновременно несколькими способами: на сайте Великиеимена.рф, с помощью соцсетей, а также методом анкетирования. Итоги будут объявлены на ежегодном форуме "Добровольцы России" 5 декабря 2018 года. 
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Комментарии



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