"Всё встанет на свои места, братья!" Игрок "Крыльев Советов" поддержал Кокориных

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Однако нашлись и те, кто поддержал скандальных игроков.Среди них — полузащитник самарских "Крыльев Советов" Алан Чочиев, который в детстве учился с Кокориным в школе-интернате московского "Локомотива".Он написал слова поддержку самому Александру и его младшему брату Кириллу, который тоже участвовал в скандальных событиях."Всё встанет на свои места, братья!", - написал Чочиев в "Инстаграме".Напомним, после матча "Зенит" — "Краснодар" Кокорин и Мамаев приехали в Москву, чтобы отметить 10-летие дружбы. После стало известно, что игроки избили на улице водителя ведущей Первого канала, а затем устроили потасовку с чиновником в кофейне. Теперь Кокорину и Мамаеву грозит до двух лет лишения свободы. Расследование двух уголовных дел о побоях передано в Главное следственное управление ГУ МВД по Москве.