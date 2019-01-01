Вся техника Apple резко подорожала в России
1 января 2019 17:45
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Связано это с поднятием НДС до 20%.
Новые цены выглядят так:
iPhone
iPhone Xs — от (87 990 руб.) 89 481 руб.
iPhone Xs Max — от (96 990 руб.) 98 634 руб.
iPhone XR — от (64 990 руб.) 66 092 руб.
iPhone 8 — от (51 990 руб.) 52 871 руб.
iPhone 8 Plus — от (59 990 руб.) 61 007 руб.
iPhone 7 — от (38 990 руб.) 39 651 руб.
iPhone 7 Plus — от (49 990 руб.) 50 837 руб.
iPad
iPad Pro 2018 11'' — от (65 990 руб.) 67 108 руб.
iPad Pro 2018 12.9'' — от (81 990 руб.) 83 380 руб.
iPad Pro 10.5'' — от (53 990 руб.) 54 905 руб.
iPad 9,7'' — от (24 990 руб.) 25 414 руб.
iPad mini 4 — от (29 990 руб.) 30 498 руб.
MacBook, MacBook Pro, MacBook Air
MacBook 12'' — от (109 990 руб.) 111 854 руб.
MacBook Air — от (104 990 руб.) 106 769 руб.
MacBook Pro 13'' — от (109 990 руб.) 111 854 руб.
MacBook Pro 15'' — от (204 990 руб.) 208 464 руб.
iMac, iMac Pro, Mac Pro, Mac mini
iMac 21,5'' — от (89 990 руб.) 91 515 руб.
iMac 27'' — от (149 990 руб.) 152 532 руб.
iMac Pro — от (422 990 руб.) 430 159 руб.
Mac Pro — от (257 990 руб.) 262 363 руб.
Mac mini — от (68 990 руб.) 70 159 руб.
Apple Watch
Apple Watch Series 4 40 мм — от (31 990 руб). 32 532 руб.
Apple Watch Series 4 44 мм — от (33 990 руб.) 34 566 руб.
Apple Watch Series 3 38 мм — от (22 990 руб.) 23 380 руб.
Apple Watch Series 3 42 мм — от (24 990 руб.) 25 414 руб.
AirPods
Гарнитура AirPods — (13 490 руб.) 13 719 руб.
Стилусы Apple Pencil
Apple Pencil 1-го поколения — (7 890 руб.) 8 024 руб.
Apple Pencil 2-го поколения — (10 790 руб.) 10 973 руб.
Аксессуары и другие продукты:
Apple TV 4K — от (13 490 руб.) 13 719 руб.
Apple TV — (11 490 руб.) 11 685 руб.
Спортивные ремешки Apple Watch — (3 990 руб.) 4 058 руб.
С новым годом, друзья.
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Комментарии
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