Вступили в силу поправки в ПДД, касающиеся использования световозвращающих жилетов водителями
20 марта 2018 15:07
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Данная норма ПДД является регулятивной, то есть определяющей порядок поведения участников дорожного движения, в данном случае – поведения водителей транспортных средств. За её несоблюдение административной ответственности не предусмотрено.
Госавтоинспекция МВД России отмечает, что контролировать применение световозвращающих жилетов или накидок должны прежде всего сами водители транспортных средств для обеспечения как личной безопасности, так и безопасности окружающих участников дорожного движения.
Что каcается контроля со стороны сотрудников Госавтоинспекции, то они будут информировать водителей транспортных средств о необходимости применения таких жилетов при нахождении на проезжей части в случаях ДТП или вынужденной остановки. Информирование будет осуществляться как в процессе надзора за дорожным движением, так и при проведении информационно-профилактических мероприятий с работниками автотранспортных предприятий, таксопарков, курсантами автошкол, в ходе которых сотрудники ГИБДД также будут доводить до них информацию об изменениях в Правила дорожного движения.
Наличие защитного жилета у водителей обязательно во многих европейских странах, положительный опыт использования которых подтверждает целесообразность внедрения указанной практики и в России.
Принятие этой поправки также обусловлено статистическими данными. Количество наездов на водителей, вышедших из транспортных средств и находящихся на проезжей части или обочине, остается значительным. В 2017 году произошло 386 подобных ДТП, в которых 67 человек погибли и 347 получили ранения различной степени тяжести.
В большинстве случаев водители находились на проезжей части в темной одежде без световозвращающих элементов, что не позволяло водителям других транспортных средств вовремя их заметить и предотвратить наезд, сообщает Госавтоинспекция МВД России.
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