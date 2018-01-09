Вступили в силу изменения Правил противопожарного режима

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Подписанным постановлением от 30 декабря 2017 года №1717 внесены изменения в Правила противопожарного режима, в результате чего устанавливаются обязательные требования для правообладателей земельных участков, расположенных в границах населённых пунктов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, по проведению регулярной уборки мусора и покоса травы на земельных участках. Также установлен запрет на выжигание сухой травянистой растительности, разведение костров, сжигание хвороста в границах полос отвода и в придорожных полосах автомобильных дорог, охранных зонах железных дорог, путепроводов и продуктопроводов.Внесёнными изменениями запрещается выращивать колосовые культуры в границах полос отвода и охранных зонах железных дорог, в границах полос отвода и придорожных полосах автомобильных дорог.Установлено, что правообладатели земель сельскохозяйственного назначения обязаны принимать меры по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной растительностью, своевременному проведению сенокошения на сенокосах.Установлен порядок содержания полос отвода и охранных зон железных дорог, предусматривающий их очистку от валежника, порубочных остатков и кустарника, других горючих отходов. Определены меры пожарной безопасности при эксплуатации в полевых условиях стационарно установленных уборочных агрегатов, автомобилей при уборке сельскохозяйственной продукции.Принятые изменения позволят значительно повысить пожарную безопасность населенных пунктов и минимизировать вероятность перехода огня на земли лесного фонда, сообщает пресс-служба федерального агенства лесного хозяйства.