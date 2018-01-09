Вступили в силу изменения Правил противопожарного режима
9 января 2018 19:42
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Внесёнными изменениями запрещается выращивать колосовые культуры в границах полос отвода и охранных зонах железных дорог, в границах полос отвода и придорожных полосах автомобильных дорог.
Установлено, что правообладатели земель сельскохозяйственного назначения обязаны принимать меры по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной растительностью, своевременному проведению сенокошения на сенокосах.
Установлен порядок содержания полос отвода и охранных зон железных дорог, предусматривающий их очистку от валежника, порубочных остатков и кустарника, других горючих отходов. Определены меры пожарной безопасности при эксплуатации в полевых условиях стационарно установленных уборочных агрегатов, автомобилей при уборке сельскохозяйственной продукции.
Принятые изменения позволят значительно повысить пожарную безопасность населенных пунктов и минимизировать вероятность перехода огня на земли лесного фонда, сообщает пресс-служба федерального агенства лесного хозяйства.
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