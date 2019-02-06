Я нашел ошибку
сегодня  Четверг, 7 февраля, 02:29
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -9 °C, Тольятти  -11 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 07/02:
USD 65.67
0.1
EUR 74.77
-0.14
Искать
Новости /  Общество /  Социум  

Вступил в силу приказ Минпромторга СО, утверждающий порядок присвоения региональной символики товаров

6 февраля 2019 19:34
157
Присвоение региональной символики направлено на поддержку региональных производителей товаров.
6 февраля 2019 года вступил в силу приказ Минпромторга СО, утверждающий порядок присвоения региональной символики товаров, производимых на территории Самарской области.

Присвоение региональной символики будет осуществляться министерством промышленности и торговли Самарской области на основании решения Комиссии по присвоению региональной символики товаров, производимых на территории Самарской области, путем выдачи разрешения на присвоение региональной символики на безвозмездной основе.

Для этого производителям необходимо направить в министерство для рассмотрения заявку на выдачу разрешения на присвоении региональной символики с приложением документов, указанных в Порядке.

Присвоение региональной символики направлено на поддержку региональных производителей товаров. Региональная символика должна способствовать привлечению внимания потребителей к товарам, произведенным юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность на территории Самарской области, продвижению и увеличению рынка сбыта таких товаров, увеличению объемов производства, созданию привлекательного имиджа региона.

Дополнительная информация:

10 октября 2018 года подписано распоряжение Правительства Самарской области № 774-р «Об утверждении региональной символики товаров, производимых на территории Самарской области». Товарный знак разработан в рамках исполнения «дорожной карты» по повышению конкурентоспособности местной продукции, утвержденной Губернатором Самарской области.

Таким образом, утверждены графические изображения и описание региональной символики товаров, производимых на территории Самарской области. Принимая во внимание, что указанную символику предполагается использовать в отношении продовольственных и непродовольственных товаров, предусмотрено два варианта изображения, что будет давать возможность производителям использовать символику в зависимости от вида производимых товаров, передает пресс-служба минпродторга СО.  
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
6 февраля 2019  23:57
В министерстве признали нехватку профессиональных кадров и техники, назвав её
В МЧС предложили создать "спасательный спецназ"
В министерстве признали нехватку профессиональных кадров и техники, назвав её "катастрофической".  Социум
104
6 февраля 2019  23:39
По его просьбе.
Медведев освободил от должности директора "Артека"
По его просьбе.  Социум
102
6 февраля 2019  23:11
Из-за конфликта Толмацкого-старшего с Кириллом последний не давал своему отцу видеться с внуком.
Отец Децла впервые увидел внука на прощании с сыном
Из-за конфликта Толмацкого-старшего с Кириллом последний не давал своему отцу видеться с внуком.  Социум
147
Весь список

Здравоохранение
6 февраля 2019  14:35
Неврологическое отделение для больных с ОНМК оказывает специализированную помощь больным с ишемическим инсультом, геморрагическим инсультом, преходящими нарушениями мозгового кровообращения.
Региональный сосудистый центр отмечает 10-летие
Неврологическое отделение для больных с ОНМК оказывает специализированную помощь больным с ишемическим инсультом, геморрагическим инсультом,... Здравоохранение
219
5 февраля 2019  13:30
В России закрыли более 2,5 тысячи школ и 816 детских садов из-за гриппа и ОРВИ
В России закрыли более 2,5 тысячи школ и 816 детских садов из-за гриппа и ОРВИ
  По словам главы Роспотребнадзора, таким образом дети смогут продолжать учиться и при этом сохранить здоровье. Здравоохранение
322
5 февраля 2019  12:18
В Самаре пациентов с рассеянным склерозом обучат применению виртуальной реальности для реабилитации
В Самаре пациентов с рассеянным склерозом обучат применению виртуальной реальности для реабилитации
На реализацию всей программы от Фонда президентских грантов удалось получить почти 6 млн рублей. Здравоохранение
233
Весь список
Новости медицины
4 января 2019  17:14
Почему для лечения наркоманов подходит только комплексная реабилитация?
Почему для лечения наркоманов подходит только комплексная реабилитация?
 Наркотик – один из опаснейших ядов для человеческого организма. Его главная особенность в том, что он не только разрушающе действует на    Новости медицины
385
4 января 2019  17:11
Пороки сердца у детей, запись на прием к сердечно-сосудистому хирургу, анестезиологу, тактика
Пороки сердца у детей, запись на прием к сердечно-сосудистому хирургу, анестезиологу, тактика
 При необходимости операции на сердце или сосудах у ребенка нужны консультации врачей-хирургов. Новости медицины
298
24 декабря 2018  18:10
Полезен или вреден препарат Левитра
 Читая подробные инструкции и аннотации, мужчины сомневаются, полезен или вреден препарат Левитра, не знают, как правильно его принимать для достижения... Новости медицины
734
Весь список
Туризм
2 февраля 2019  10:46
Безвизовый режим между Россией и ОАЭ заработает с 17 февраля
Безвизовый режим между Россией и ОАЭ заработает с 17 февраля
Такое соглашение страны подписали в Казани 6 июля 2018 года. Туризм
423
1 февраля 2019  09:09
Самарская область - в топ-40 регионов туризма-2018 в России
Самарская область - в топ-40 регионов туризма-2018 в России
В 2018 году нашу область посетили более 800 тысяч туристов. Туризм
215
30 января 2019  09:41
Опубликован рейтинг самых безопасных стран Россия заняла лишь 108-ю строчку.
Опубликован рейтинг самых безопасных стран
Россия заняла лишь 108-ю строчку. Туризм
1218
Весь список
Образование
6 февраля 2019  21:31
В первую очередь обсуждать нужно не способы наказания учителей за агрессию, а
В Минпросвещения отказались снижать зарплату учителям за агрессию к школьникам
 В первую очередь обсуждать нужно не способы наказания учителей за агрессию, а "что сделать для того, чтобы не было даже поводов для совершения этих... Образование
144
6 февраля 2019  16:19
На примере организма коровы студенты уже могут изучать кожную, костную, мышечную системы и связочный аппарат.
Самарский госмедуниверситет представил доработанную версию ветеринарного 3D-атласа
На примере организма коровы студенты уже могут изучать кожную, костную, мышечную системы и связочный аппарат.  Образование
188
5 февраля 2019  10:08
Сдавать ЕГЭ по китайскому языку в этому году в Самарской области решился только один ученик
Сдавать ЕГЭ по китайскому языку в этому году в Самарской области решился только один ученик
Выпускник учится в одной из школ Тольятти. Образование
199
Весь список

Культура
6 февраля 2019  15:41
В 2018 году Самарский ТЮЗ «СамАрт» стал участником Благотворительной программы Фонда «Искусство, наука и спорт».
В «СамАрте» пройдет спектакль «Свет-Луна» с тифлокомментарием для слепых и слабовидящих зрителей
В 2018 году Самарский ТЮЗ «СамАрт» стал участником Благотворительной программы Фонда «Искусство, наука и спорт».  Культура
181
6 февраля 2019  13:59
Увеличено финансирование поддержки детских театров России
Увеличено финансирование поддержки детских театров России
Всего к 2024 году будет реконструировано и капитально отремонтировано 40 региональных и муниципальных детских театров. Культура
189
6 февраля 2019  13:03
Самарцам представят выставку Елены Малыгиной «5:8 — золотой возраст»
Самарцам представят выставку Елены Малыгиной «5:8 — золотой возраст»
На выставке собраны работы разных лет, некоторые экспонируются впервые. Культура
184
Весь список
Мода
19 января 2019  17:32
Манекен - незаменимый элемент магазинов одежды
Манекен - незаменимый элемент магазинов одежды
 Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован.  Мода
231
5 декабря 2018  20:08
Норковые шубы - комфорт и стиль
Норковые шубы - комфорт и стиль
 Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом.   Мода
686
26 октября 2018  22:36
Каталог студий красоты онлайн - выбора на сайте Салоны-Красоты.RU
Каталог студий красоты онлайн - выбора на сайте Салоны-Красоты.RU
 Для того чтобы выглядеть безупречно, стоит заглянуть в профессиональный салон красоты. Мода
787
Весь список


Видео
5 февраля 2019  09:25
Следком опубликовал видео осмотра места пожара на Никитском бульваре Погибли восемь человек, двое из них – дети.
Следком опубликовал видео осмотра места пожара на Никитском бульваре
Погибли восемь человек, двое из них – дети.
Происшествия
214
1 февраля 2019  10:21
На Тайване туристы застряли на аттракционе вниз головой: видео
На Тайване туристы застряли на аттракционе вниз головой: видео
Они провисели так полчаса.
Происшествия
314
28 января 2019  11:31
Самарская область получила 23 новых современных спецавтомобиля скорой помощи
Самарская область получила 23 новых современных спецавтомобиля скорой помощи
12 автомобилей отправились в районные больницы Самарской губернии.
Здравоохранение
581
27 января 2019  11:07
В Иркутской области школьник спас вмёрзшего в лёд кота Для того чтобы помочь бедному животному, подросток и его мама поливали лёд водой.
В Иркутской области школьник спас вмёрзшего в лёд кота
Для того чтобы помочь бедному животному, подросток и его мама поливали лёд водой.
Происшествия
753
24 января 2019  09:24
Стали известные примерные сроки ликвидации последствий коммунальной аварии в районе пересечения Ташкентской и Стара-Загоры.
Стали известные примерные сроки ликвидации последствий коммунальной аварии в районе пересечения Ташкентской и Стара-Загоры
Всего 338 домов и 62 274 жителей Самары пока остаются без тепла.
ЖКХ
649
12 января 2019  12:20
Ночью в Самаре более 200 единиц техники МП
Ночью в Самаре более 200 единиц техники МП "Благоустройство" чистили дороги
Работа организована в две смены.
ЖКХ
998
Весь список

Фоторепортажи
7 ноября 2018  20:49
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти.
Социум
1997
7 ноября 2018  17:40
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
Социум
1750
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
2044
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
2407
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
2593
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
3879
Весь список

Мероприятия
В Самаре отметят 100-летие со дня рождения легендарного конструктора Дмитрия Козлова
В «СамАрте» пройдет спектакль «Свет-Луна» с тифлокомментарием для слепых и слабовидящих зрителей
Самарцам представят выставку Елены Малыгиной «5:8 — золотой возраст»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Февраль 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные