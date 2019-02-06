Вступил в силу приказ Минпромторга СО, утверждающий порядок присвоения региональной символики товаров
6 февраля 2019 19:34
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Присвоение региональной символики будет осуществляться министерством промышленности и торговли Самарской области на основании решения Комиссии по присвоению региональной символики товаров, производимых на территории Самарской области, путем выдачи разрешения на присвоение региональной символики на безвозмездной основе.
Для этого производителям необходимо направить в министерство для рассмотрения заявку на выдачу разрешения на присвоении региональной символики с приложением документов, указанных в Порядке.
Присвоение региональной символики направлено на поддержку региональных производителей товаров. Региональная символика должна способствовать привлечению внимания потребителей к товарам, произведенным юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность на территории Самарской области, продвижению и увеличению рынка сбыта таких товаров, увеличению объемов производства, созданию привлекательного имиджа региона.
Дополнительная информация:
10 октября 2018 года подписано распоряжение Правительства Самарской области № 774-р «Об утверждении региональной символики товаров, производимых на территории Самарской области». Товарный знак разработан в рамках исполнения «дорожной карты» по повышению конкурентоспособности местной продукции, утвержденной Губернатором Самарской области.
Таким образом, утверждены графические изображения и описание региональной символики товаров, производимых на территории Самарской области. Принимая во внимание, что указанную символику предполагается использовать в отношении продовольственных и непродовольственных товаров, предусмотрено два варианта изображения, что будет давать возможность производителям использовать символику в зависимости от вида производимых товаров, передает пресс-служба минпродторга СО.
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