Всероссийский фотопроект «Герои России, какими их не видел никто» впервые покажут в Самаре

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18 февраля на пл. Славы открылась необычная фотовыставка «Герои России, какими их не видел никто». Проект создан Благотворительным фондом «Память поколений» и реализуется уже третий год подряд, но в Самаре выставка откроется впервые. Цель проекта – изменить представление о ветеранах в обществе и сформировать современный образ героя. Главными действующими лицами проекта в этом году стали Герои России и Советского Союза, Герои Труда и ветераны боевых действий из разных регионов страны. Всех их объединяет сила духа, мужество и героизм, проявленный при выполнении своего долга перед Родиной. Многие из них получили тяжелейшие травмы, изменившие их жизнь навсегда – несмотря на это, герои продолжили путь к своей цели, не усомнившись в своих возможностях и вдохновляя окружающих личным примером.Работы были сделаны одними из известных фотографов России – Данилом Головкиным и Ольгой Тупоноговой-Волковой. Фотографам удалось передать невероятную волю участников проекта, которые своим примером показывают, что каждый человек после любых трудностей может изменить не только свою жизнь, но и жизни тех, кто рядом.Многие из участников фотопроекта являются подопечными Фонда «Память поколений», которым уже оказана помощь. Благодаря своевременной замене и установке новых протезов, у каждого из героев появляется дополнительный шанс для достижения новых высот.Фотовыставка на площади Славы будет работать до 31 марта. Вход свободный, передает пресс-служба горадминистрации.