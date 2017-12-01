Всероссийский Дед Мороз и команда его помощников от телеканала НТВ посетят Самару
1 декабря 2017 19:26
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Основная цель большой предновогодней акции - помочь тем, кому так важна встреча с чудом: детям с особенностями развития и здоровья, ребятам, оставшимся без попечения родителей, а также взрослым, которые продолжают верить в чудеса, несмотря на жизненные трудности!
Самара станет 18 городом на путевой карте Дедушки. Всероссийский Дед Мороз приедет вместе со своим помощником ведущей программы НТВ «Сегодня» Юлией Бехтеревой.
Дед Мороз заготовил немало подарков для Самары – в зелёных фургонах НТВ припасены сотни конфет-леденцов и всевозможных игрушек, о которых просили самые маленькие жители города в своих искренних письмах. В Самаре Деда Мороза и его помощников ждёт множество важных и добрых дел: порадовать подарками ребят из Центра помощи детям, оставшихся без попечения родителей им. Фролова, а также
исполнить заветные желания воспитанников Самарского детского дома «Иволга». А ещё Дедушка Мороз приедет в гости к авторам писем, которые он получил на адрес почты dedmoroz@ntv.ru.
7 декабря состоится большой и шумный праздник, посетить который сможет любой желающий. Гарантировано, этот день не обойдется без предновогодних чудес и сюрпризов!
План мероприятий Деда Мороза и НТВ в Самаре:
6 декабря:
11:00 Поздравление детей из Центра помощи детям им. Фролова. Московское шоссе 18 а
12:30 Прибытие поезда Дедушки Мороза. Адрес: Самара, Комсомольская площадь, 1
14:00 Пресс-конференция в Отеле «Грин Лайн», ул. Советской Армии, 251, к. 3
15.30 Новогодняя программа пройдет в санатории для детей-инвалидов «Волжанка», ул. Советской Армии, 251, корп.8
17.00 Звукозаписывающая студия откроет свои двери для многодетной музыкальной семьи Подгорбунских, ул. Стара-Загора, д.56
7 декабря:
10:00 Исполнение мечты о полете в аэроклубе. Аэроклуб Самара, Кировский район, посёлок Восемнадцатый километр, Московское
шоссе, 18-й километр
12:00 Городской праздник в микрорайоне «Крутые ключи». Адрес: Микрорайон «Крутые ключи»
14:00 00 Новогодняя программа пройдет в детском доме «Иволга». Адрес: ул. Мориса Тореза, 8, сообщает пресс-служба телеканала НТВ.
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