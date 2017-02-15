Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» прошла в Самаре

55

В Самаре родители выпускников приняли участие во Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями», организованной по инициативе Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.Целью акции является знакомство родителей с особенностями проведения единого государственного экзамена. Мамы и папы прошли процедуру допуска в пункт проведения экзамена, инструктаж участника, после чего заполнили бланки и приступили к заполнению сокращенной версии контрольных измерительных материалов (КИМов) по русскому языку. Результаты экзамена будут объявлены в течение 6 дней, сообщает пресс-служба облправительства.Заместитель министра образования и науки Самарской области С.Ю. Бакулина рассказала об особенностях государственной итоговой аттестации (ГИА) в этом году.«Максимальное открытие процедуры проведения экзамена особенно актуально в преддверии государственной итоговой аттестации – досрочный период стартует уже в марте. На текущий момент база данных участников ГИА закрыта, всего зарегистрировано более 14 тысяч человек. Возросло количество выпускников, которые выбрали физику, химию и биологию», - сообщила Бакулина.Что касается изменения процедуры сдачи экзамена в 2017 году, выпускники текущего года и выпускники прошлых лет сдают экзамены в разных пунктах. В этом году выпускники прошлых лет могут сдавать экзамены либо досрочно, либо в резервные дни основного периода. В регионе запускается новая технологическая процедура, которая позволит печатать контрольные измерительные материалы (КИМы) и сканировать их непосредственно в пункте проведения экзамена. Также из всех предметов, кроме иностранного языка, изъята часть с выбором ответов.Для детей с ограниченными возможностями здоровья и находящимися на домашнем обучении экзамен будет организован в особом порядке, в том числе, как пояснили в региональном министерстве образования и науки, есть возможность прохождения ГИА на дому.