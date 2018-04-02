Всероссийская «Зимняя вишня»: Иван Голунов рассказывает, как в Кемерово появился сгоревший 25 марта торговый центр и при чем тут одноименные сауны
2 апреля 2018 19:43
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В конце ноября в Кемерово прошел форум «Спастех-экспо-2017». На выставке побывало все руководство МЧС региона и областные чиновники, отвечающие за противопожарную безопасность. Лучшие пожарные Кузбасса провели два дня на стендах, где демонстрировали последние достижения в области спасения и защиты населения от огня; их наградили золотой и бронзовой медалью форума. Проходило мероприятие на третьем этаже торгового центра «Зимняя вишня».
Спустя четыре месяца после форума «Зимняя вишня» сгорела, а главный пожарный инспектор России Ринат Еникеев заявил, что МЧС в 2013 году отказалось согласовать ввод торгового центра в эксплуатацию, так как тот не соответствовал требованиям противопожарной безопасности. Следственный комитет России признал «Зимнюю вишню» самостроем и объявил, что торговый центр возводился без необходимых разрешений.
Как выяснила «Медуза», по документам «Зимняя вишня» вообще не была одним зданием. Из Росреестра следует, что торговый центр — это четыре разных строения бывшей кондитерской фабрики, которые после реконструкции были объединены, но на бумаге так и остались разными зданиями. Более того: несмотря на то что кондитерские цеха превратились в торгово-развлекательный центр, разрешенный вид использования земли, на которой они находились, остался прежним — по бумагам она по-прежнему предназначалась «для размещения промышленных объектов». Юридически «Зимняя вишня» и сейчас продолжает оставаться заводом. Участок, который был оформлен в ноябре 2015 года и на котором возникла пристройка с кинотеатром и детским игровым комплексом (там начался пожар), по документам также предназначен «для производственных нужд».
«Зимняя вишня» была выгодно расположена (на одной из главных городских улиц в нескольких кварталах от вокзала), но перестраивали ее без учета обычных требований ритейлеров к торговым центрам. Например, там было много тупиковых коридоров, а из некоторых торговых помещений попасть в основную часть ТЦ можно было только через улицу. В результате здесь не было ни одного магазина международных торговых сетей, а из крупных российских компаний в «Зимнюю вишню» пришли только Сбербанк и «Детский мир» — причем последний появился через год после открытия ТЦ и получил большие скидки на аренду (об этом «Медузе» рассказал кемеровский риелтор, искавший для здания арендаторов).
Еще одной причиной того, что большие ритейлеры не спешили брать помещения в «Зимней вишне», были сложности с заключением государственных договоров аренды. Как обнаружила «Медуза», когда один из собственников помещений в торговом центре Сергей Корецкий попытался зарегистрировать договор аренды с аптечной сетью в Росреестре, ему отказали — из-за несоответствия документов реальному объекту. Корецкий подал в суд и выиграл, хотя указанные им параметры помещения не совпадали с реальными.
Как рассказывает риелтор, работавший с «Зимней вишней», в этих обстоятельствах руководство ТЦ решило работать с не столь придирчивыми контрагентами и «продавать торговые помещения по частям непрофессиональным инвесторам, у которых были деньги и мечта стать рантье». «Это сработало, — утверждает собеседник „Медузы“. — Им не хватило немного времени, чтобы продать весь ТЦ, за исключением четвертого этажа, где находились их кинотеатр и развлекательный комплекс».
Бывшую кондитерскую фабрику превращали в торговый центр с 2010 по 2014 год. Сам проект реконструкции в 2013 году согласовали в городском комитете строительного контроля, где работала Елена Комкова, и утвердили в областной инспекции государственного строительного надзора, которую возглавляла Танзилия Комкова — сноха Елены. Как обнаружил анонимный телеграм-канал «112», при общем семейном годовом доходе в 1,8 миллиона рублей Танзилия Комкова и ее супруг приобрели семь квартир в Кемерово и Сочи общей площадью 400 квадратных метров и владели внедорожником Lexus GX 460 (рыночная стоимость — около 5 миллионов рублей). 30 марта 2018 года Танзилию Комкову арестовали, ее обвиняют в превышении должностных полномочий.
Окончательно утвердил документ о реконструкции фабрики и превращении ее в ТЦ тогдашний вице-мэр Кемерово по строительству Андрей Калинин — произошло это в 2013 году. После пожара в «Зимней вишне» он заявил телеканалу «Рен-ТВ», что проект «прошел экспертизу у чиновников Кемеровской области» и что экспертизы согласовывают «профессионалы». Калинин работал в администрации Кемерова до апреля 2016 года; в 2014–2016 годах компания «СМУ-108», совладелицей которой была его жена Ирина, получила от мэрии города подрядов более чем на 275 миллионов рублей. Сейчас Калинин возглавляет «Проград», один из крупнейших кемеровских строителей жилья, а Ирина Калинина является соучредителем «Кемеровского общества сознания Кришны».
Из почти 23 тысяч квадратных метров «Зимней вишни» частным лицам было продано 9,1 тысячи; остальное принадлежало компании «Кемеровский кондитерский комбинат». Ей, в свою очередь, владеет томский холдинг «КДВ групп», основным акционером которого является Денис Штенгелов. Бывший губернатор Кузбасса Аман Тулеев намекал, что именно Штенгелов может быть «реальным виновником» пожара в торговом центре, просил Путина привлечь этого виновника к ответственности и сетовал, что не может «дотянуться» до Австралии, где живет Штенгелов; о том, что Россия может потребовать у Австралии выдать бизнесмена, 31 марта заявил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Сам Штенгелов пообещал, что выплатит по 3 миллиона рублей семьям погибших в пожаре, — и сказал, что собирается вернуться в Россию «через какое-то время».
Из частных покупателей больше всего площадей в «Зимней вишне» приобрел новокузнецкий предприниматель Александр Кочетков — ранее он участвовал в реформировании двух новокузнецких заводов, цементного и кирпичного, которые в результате этих реформ были признаны банкротами. Свои почти 3 тысячи квадратов он сдавал в аренду, — например, магазину одежды Ostin.
Некоторые помещения приобрели местные предприниматели и торговые сети, но большинство покупателей площадей в «Зимней вишне» сдавали их арендаторам. Например, так делала финансовая компания «Центр», которой, по данным сервиса «Контур-Фокус», владеет младший брат мэра Кемерово Ильи Середюка Никита. Также помещения принадлежали Юрию Шалаеву, топ-менеджеру предприятия «Шахтпожсервис» (занимается «вопросами пожаровзрывобезопасности промышленных предприятий», возглавляет его отец Шалаева), и Ибраиму Цечоеву, который зарабатывает на транспортировке угля. Были владельцами площадей в «Зимней вишне» и предприниматели, которые сдают помещения в других кемеровских торговых центрах, — Евгений Белоус и Андрей Фалилев, Вячеслав Ядадиев, директор магазина «Серебро» Ирина Чувилина. Среди более мелких владельцев — бизнесмен Константин Феофанов, которому также принадлежит станция перекачки фекальных стоков в одном из спальных районов Кемерово, и актриса Кемеровского театра драмы Юлия Тельная.
13 марта 2018 года, за неполные две недели до пожара, еще одно помещение вдобавок к уже имеющимся у его семьи приобрел Евгений Тутубалин. Основные площади в «Зимней вишне» были записаны на его родственницу Галину Тутубалину — она руководит театром моды в местном доме дополнительного образования детей. Сам Тутубалин ранее возглавлял оперативно-разыскной отдел Управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД по Кемеровской области; в 2007 году Аман Тулеев наградил его медалью «За честь и мужество». Через год после награждения Тутубалин избил работника ночного клуба, угрожая ему оружием. Вскоре он уволился из полиции и оказался владельцем угольного разреза «Бунгурский» и двух горнообогатительных фабрик.
По словам работавшего с «Зимней вишней» риелтора, арендаторов для четвертого этажа, где был расположен кинотеатр, и большей части третьего долго не получалось найти, поэтому владельцы ТЦ решили управлять ими сами. Согласно выписке из Росреестра, помещения площадью почти 4 тысячи квадратных метров, принадлежащие ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат», были сданы в аренду компании «Зимняя вишня. Кемерово»; она же получила в аренду здание почти вдвое меньшей площади, в котором находились одноименная сауна и автомойка. С 2014 по 2016 год «Зимней вишней. Кемерово» владела жительница Томска Валентина Фазульянова (на сайтах вакансий она фигурировала как управляющая развлекательным комплексом в ТЦ), а с августа 2016 года ее владельцем и директором стала Надежда Судденок. Тогда же она стала владельцем и директором компаний, управлявших кинотеатром и фитнес-клубом в «Зимней вишне», — «Бизнес-спорт» и «Бизнес-спорт. Кемерово». За свою работу Судденок получала 56 тысяч рублей в месяц.
На следующий день после пожара Судденок задержали. «Схема была создана до меня, я просто устроилась на работу, в которой основным условием было подписание юрфирм на мое имя», — заявила она на суде. И добавила, что принимала предложение о работе без особых опасений, так как сделал его ее бывший начальник.
Ранее Судденок работала директором по персоналу фермерского хозяйства Анатолия Волкова, исполнительным директором которого была Юлия Богданова. В апреле 2016 года Богданова возглавила владевший «Зимней вишней» «Кемеровский кондитерский комбинат»; вскоре вслед за ней на новую работу перешел главный инженер хозяйства Георгий Соболев — осенью 2016-го он стал техническим директором «Комбината». Соболева задержали по делу о пожаре 28 марта; Богданову — два дня спустя.
Согласно одному из договоров купли-продажи помещений в «Зимней вишне», с которым ознакомилась «Медуза», ответственность за противопожарную безопасность несет управляющая компания здания — «Кемеровский кондитерский комбинат». Вероятно, договор является типовым: аналогичный пункт другого договора был зачитан в ходе одного из судебных заседаний по аресту подозреваемых в деле «Зимней вишни».
Команда Богдановой пришла в «Зимнюю вишню» и аффилированные компании только через два года после открытия торгового центра — когда большинство помещений уже были проданы или сданы в аренду. Самой реконструкцией бывших кондитерских цехов под магазины руководил бывший гендиректор «Кемеровского кондитерского комбината» Вячеслав Вишневский. А компании, которые на момент пожара возглавляла Надежда Судденок, были созданы его матерью — Ираидой Вишневской.
Вячеслав Вишневский, уроженец Томска и земляк владельца «КДВ Групп» Штенгелова, стал гендиректором «Кемеровского кондитерского комбината» и возглавил работы по реконструкции бывшей фабрики в 2009 году — через год после того, как он закончил карьеру профессионального футболиста. Спортом Вишневский занимался 12 лет и за это время сменил 14 клубов. Помимо родной «Томи» он выступал за «Уралмаш», подмосковный «Сатурн», махачкалинский «Анжи» и украинскую «Таврию». «Любой переход, который был в моей карьере, был финансово объясним», — объяснял нападающий в одном из интервью.
Деньги Вишневский вкладывал в бизнес — в 2004 году он купил деревянный дом в центре Томска, на улице Советской, и после перестройки старого здания открыл там сауну «Зимняя вишня» («Вишней» спортсмена называли болельщики и товарищи по командам). Судя по всему, бизнес шел с переменным успехом. В конце 2000-х годов томские СМИ упоминали сауну как место расположения «Школы гейш», в которой проводились занятия по правильному соблазнению мужчин, основам тантры и гимнастике для интимных мышц. В 2008 году совладельцем здания томской «Зимней вишни» стала Мария Каржилова, которой частично принадлежит основное юрлицо «КДВ Групп» (в конце 1990-х Мария Каржилова была тренером по аэробике томского спорткомплекса «Юпитер»). А в декабре 2010 года в сауне произошел пожар, — впрочем, сработала сигнализация, люди успели вовремя покинуть помещение, и никто не пострадал.
Владельцем сауны была мать футболиста Ираида Вишневская — ей принадлежали томские компании «Бизнес-спорт» и «Вишневый дом». Последняя компания также зарегистрировала товарный знак «Зимняя вишня», который совпадает с логотипом торгового центра в Кемерово.
Возглавив реконструкцию кондитерской фабрики в Кемерово, Вишневский первым делом отремонтировал склад какао-бобов, где открыл сауну «Зимняя вишня». Она также принадлежала его матери, а через несколько лет, после реконструкции комбината, стала частью одноименного ТЦ и была передана в аренду компании «Зимняя вишня. Кемерово», которую в 2016 году возглавила Надежда Судденок. Еще одна сауна «Зимняя вишня» открылась в 2014 году в Рамонском районе Воронежской области, где Вячеслав Вишневский руководил строительством новой кондитерской фабрики группы «КДВ». Ее владельцем значилась тогдашний директор одноименных томской и кемеровской сауны.
Баня, располагавшаяся в торговом центре в Кемерово, с 25 марта закрыта. Томская же сауна «Зимняя вишня», открытая в принадлежавшем Вишневскому доме, по-прежнему существует и работает, — правда, сейчас владельцы пытаются ее продать (за последний год цена упала с 75 до 47 миллионов рублей). 28 марта, в официальный день траура по погибшим в пожаре в Кемерово, там утонул Алексей Чащин — полковник Следственного комитета по Томской области.
Фото: МЧС РФ
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