Всех желающих приглашают в СОУНБ на творческую встречу с самарским изобретателем Эдуардом Поповым

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Эдуард Попов более 35 лет преподавал на кафедре «Автоматика и управление в технических системах» Самарского государственного технического университета. Затем организовал собственную фирму «Прайм-П» по разработке средств реабилитации для слабослышащих людей, которая за время своей работы запатентовала 5 изобретений. В 2017 году был одним из членов жюри Третьего областного конкурса детских творческих проектов «Изобретая будущее».В апреле 2017 года Эдуард Борисович, 78-летний кандидат технических наук и экс-доцент СамГТУ, принял участие в конкурсе молодых ученых Science Slam, который проходил в Самаре, и стал победителем в этой научной битве.Его презентация состояла из картинок, которые он сам и нарисовал. Автор изобретения и лекции увлекательно и с юмором рассказал о своем устройстве – информационных очках.Эта перспективная разработка предназначена для людей со слабым слухом. Очки оснащены экраном, мини-процессором и аккумулятором. Им можно найти применение почти в любой сфере жизни, например, использовать вместо телесуфлеров или в ходе хирургических операций.Опытный экземпляр изобретения будет продемонстрирован участникам встречи.Приглашаются все желающие. Вход свободный, сообщает пресс-служба СОУНБ.