Всех желающих приглашают в СОУНБ на открытые занятия по русскому языку

116

Встречи будут проходить по воскресеньям, с 4 марта до 1 апреля. Их проведут Ольга Семанина и Альфия Модестова - филологи, преподаватели русского языка и литературы.Занятия предполагают ознакомление с подготовленным материалом, написание проверочной работы и работу над ошибками, в процессе которой участники смогут задать преподавателю все интересующие вопросы.4 марта с 10:00 до 11:30 состоится первое занятие.Участники могут предложить интересующую тему к изучению в группе события.Дни и время проведения занятий: 4, 11, 18, 25, марта, 1 апреля с 10:00 до 11:30.Место встречи: Самарская областная универсальная научная библиотека (пр. Ленина, 14 а), отдел литературы на иностранных языках, 3 этажВход свободный. Приглашаются все желающие, сообщает пресс-служба СОУНБ.