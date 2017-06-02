Всех желающих приглашают в СОУНБ на "Литературную ночь"

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Действие развернется на открытой площадке у центрального входа в библиотеку. В этом году концепцией акции в СОУНБ станет сочетание литературы и театра.Откроют программу участники литературной студии «Лабиринт творчества», которые покажут театрализованное представление «Песни Офелии» по стихотворениям молодой и талантливой поэтессы Татьяны Губановой. Режиссер – Эдуард Устинов.Театр «Город» и музыкальная группа «Дайте Грэмми» представят творчество самарских поэтов Валентина Столярова и Розы Белоусовой в композиции «Диалог в стихах».Сетевая радиостанция «Время звучать!» познакомит со сценической версией радиоспектакля «Чехов. О вреде табака. Монологи Нюхина» в исполнении актеров театра «Камерная сцена» Евгения Клюева и Руслана Бузина.Завершит программу Литературной ночи музыкальное выступление от лидера группы «Босиком» Дениса Светлакова.Кроме того, посетителей ждут архитектурный видеомэппинг от компании «НТ групп» и Мастерской каллиграфии Николая Воронина, площадка #Яжпоэт, где любой желающий сможет прочитать на камеру стихотворение любимого автора, а также мастер-класс по восточной каллиграфии от преподавателя каллиграфии Института Конфуция РГГУ (Москва) Александра Беляева.Горячие и вкусные напитки посетителям предложит компания «Juice for you».ПРОГРАММА:19:00 – «Песни Офелии»: театрализованное представление на стихи Татьяны Губановой20:00 – «Диалог в стихах»: музыкально-театрализованная композиция по произведениям Валентина Столярова и Розы Белоусовой21:00 – сценическая версия радиоспектакля «Чехов. О вреде табака. Монологи Нюхина» от радиостанции «Время звучать!»22:00 – музыкальное выступление Дениса Светлакова (группа «Босиком»)Приглашаются все жители и гости города, сообщает пресс-служба СОУНБ.Фото vk.com/feed