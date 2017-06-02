Я нашел ошибку
Главные новости: 
В соревнованиях участвовали около 50 сильнейших спортсменов страны из 19 регионов.
Самарские спортсмены стали призерами всероссийских соревнований по пулевой стрельбе
Работа делегации Самарской области на втором дне ПМЭФ 2017 принесла региону сотни миллионов рублей инвестиций.
На ПМЭФ 2017 делегация Самарской области провела ряд важных встреч, и установила множество деловых контактов
Действие развернется на открытой площадке у центрального входа в библиотеку.
Всех желающих приглашают в СОУНБ на "Литературную ночь"
24.02.2016 мужчина ушел в неизвестном направлении и до настоящего время не вернулся.
Полицейскими Сызрани разыскивается без вести пропавший Фарбман Михаил Маркович
Он должен им более двух миллион рублей.
В Тольятти депутат-предприниматель 2,5 года не платит зарплату работникам ИП
Будучи пьяным, в ответ на замечание своей 40-летней дочери, он нанес ей множество ударов по голове металлической гантелью.
В Чапаевске пенсионер, убивший свою дочь гантелью, отправится на 8 лет в колонию строгого режима
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
В Тольятти руководитель ООО «ССС» не выплатил более 72 миллионов рублей зарплаты сотрудникам
Он обвиняется по статье
В Самарской области молодой человек, уговоривший свою 15-летнюю подругу попробовать коноплю, пойдет под суд
сегодня  Пятница, 2 июня, 23:42
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +16 °C, Тольятти  +13 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 02/06:
USD 56.69
0.15
EUR 63.61
0.08
Искать
Новости /  Общество /  Социум  

Всех желающих приглашают в СОУНБ на "Литературную ночь"

2 июня 2017 21:24
88
Действие развернется на открытой площадке у центрального входа в библиотеку.
5 июня Самарская областная универсальная научная библиотека во второй раз присоединится к межрегиональной культурной акции «Литературная ночь».

Действие развернется на открытой площадке у центрального входа в библиотеку. В этом году концепцией акции в СОУНБ станет сочетание литературы и театра.

Откроют программу участники литературной студии «Лабиринт творчества», которые покажут театрализованное представление «Песни Офелии» по стихотворениям молодой и талантливой поэтессы Татьяны Губановой. Режиссер – Эдуард Устинов.

Театр «Город» и музыкальная группа «Дайте Грэмми» представят творчество самарских поэтов Валентина Столярова и Розы Белоусовой в композиции «Диалог в стихах».

Сетевая радиостанция «Время звучать!» познакомит со сценической версией радиоспектакля «Чехов. О вреде табака. Монологи Нюхина» в исполнении актеров театра «Камерная сцена» Евгения Клюева и Руслана Бузина.

Завершит программу Литературной ночи музыкальное выступление от лидера группы «Босиком» Дениса Светлакова.

Кроме того, посетителей ждут архитектурный видеомэппинг от компании «НТ групп» и Мастерской каллиграфии Николая Воронина, площадка #Яжпоэт, где любой желающий сможет прочитать на камеру стихотворение любимого автора, а также мастер-класс по восточной каллиграфии от преподавателя каллиграфии Института Конфуция РГГУ (Москва) Александра Беляева.

Горячие и вкусные напитки посетителям предложит компания «Juice for you».

ПРОГРАММА:

19:00 – «Песни Офелии»: театрализованное представление на стихи Татьяны Губановой

20:00 – «Диалог в стихах»: музыкально-театрализованная композиция по произведениям Валентина Столярова и Розы Белоусовой

21:00 – сценическая версия радиоспектакля «Чехов. О вреде табака. Монологи Нюхина» от радиостанции «Время звучать!»

22:00 – музыкальное выступление Дениса Светлакова (группа «Босиком»)

Приглашаются все жители и гости города, сообщает пресс-служба СОУНБ.



Фото   vk.com/feed 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
2 июня 2017  21:24
Действие развернется на открытой площадке у центрального входа в библиотеку.
Всех желающих приглашают в СОУНБ на "Литературную ночь"
Действие развернется на открытой площадке у центрального входа в библиотеку.  Социум
87
2 июня 2017  17:20
В конференции принимают участие сотрудники ИРИ РАН, представители Отделения Российского исторического общества в Туле, Поволжского отделения Научного совета РАН по истории социальных реформ, движений и революций, представители вузов, архивов, музеев, библиотек.
В Самаре проходит Всероссийская конференция «Россия в условиях Первой мировой войны, Революции и Гражданской войны »
В конференции принимают участие сотрудники ИРИ РАН, представители Отделения Российского исторического общества в Туле, Поволжского отделения Научного... Социум
115
2 июня 2017  17:07
Все победители конкурсного мероприятия были награждены дипломами и ценными подарками.
Старший лейтенант полиции Юрий Плотников из Самары стал лучшим инспектором ДПС области
Все победители конкурсного мероприятия были награждены дипломами и ценными подарками.  Социум
143
Весь список

Здравоохранение
2 июня 2017  17:42
Прием пациентов осуществляется по предварительной записи в поликлиниках по месту жительства.
Маленьких пациентов Тольятти осмотрят специалисты областного кардиодиспансера
Прием пациентов осуществляется по предварительной записи в поликлиниках по месту жительства.  Здравоохранение
147
2 июня 2017  16:54
Гаяс Ямбаев: «По всему миру, и в том числе и по России, идет вспышка высокопатогенного гриппа. Он опасен,не только для птиц, он очень опасен и для людей. »
Гаяс Ямбаев: «По всему миру, и в том числе и по России, идет вспышка высокопатогенного гриппа. Он опасен,не только для птиц, он очень опасен и для людей. »
  Главный государственный инспектор отдела ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Самарской области Гаяс Ямбаев прокомментировал новость о... Здравоохранение
193
2 июня 2017  13:01
В Самарской области начали расследовать ситуацию по птичьему гриппу
В Самарской области начали расследовать ситуацию по птичьему гриппу
Им предстоит выяснить, каким образом вирус птичьего гриппа оказался на территории  поселка Красная Горка. Здравоохранение
224
Весь список

Туризм
2 июня 2017  11:08
«Жигулевские выходные» прошли экспертный отбор
«Жигулевские выходные» прошли экспертный отбор
Эксперты комитета по импортозамещению Министерства культуры Российской Федерации одобрили маршрут по Самарской области. Туризм
147
31 мая 2017  11:09
Самара входит в топ-5 городов для летних путешествий с детьми
Самара входит в топ-5 городов для летних путешествий с детьми
Рейтинг основан на результатах анализа данных систем онлайн-бронирования отелей на летний сезон. Туризм
409
23 мая 2017  16:43
Международный Российский Туристический Форум
Международный Российский Туристический Форум
 Международный Туристический Форум проводиться для того, что показать все компании, занимающиеся туризмом и имеющие отличные рекомендации и опыт. Туризм
72
Весь список
Образование
2 июня 2017  09:59
В Самарской области с ЕГЭ по математике за использование шпаргалки был удален всего один выпускник
В Самарской области с ЕГЭ по математике за использование шпаргалки был удален всего один выпускник
Следующий экзамен пройдет в пятницу, 2 июня. Образование
164
2 июня 2017  00:54
Теология была признана научной дисциплиной решением Высшей аттестационной комиссии (ВАК) в 2015 году.
В России появился первый кандидат теологических наук. Протоиерей Павел Ходзинский защитил диссертацию по теологии
Теология была признана научной дисциплиной решением Высшей аттестационной комиссии (ВАК) в 2015 году.  Образование
147
31 мая 2017  11:34
9155 самарских выпускников сегодня пишут ЕГЭ по базовой математике
9155 самарских выпускников сегодня пишут ЕГЭ по базовой математике
Результаты ребята получат не позднее 14 июня. Образование
207
Весь список

Культура
2 июня 2017  14:16
Дмитрий Хмелёв: «Это именно настоящая надгробная плита с могилы Николая Щорса».
Дмитрий Хмелёв: «Это именно настоящая надгробная плита с могилы Николая Щорса».
Руководитель организации «Союз коллекционеров Самары» и доверенное лицо потомков Николая Щорса прокомментировал новость, что в Самаре найдена плита с... Культура
239
2 июня 2017  13:34
Самарский кинофестиваль «70/30»: прием заявок открыт
Самарский кинофестиваль «70/30»: прием заявок открыт
Прием киноработ продлится до 1 сентября.   Культура
103
2 июня 2017  13:09
В Самаре пройдет городской праздник «Пушкинский день России»
В Самаре пройдет городской праздник «Пушкинский день России»
Гостей ждет насыщенная, разнообразная программа. Культура
160
Весь список
Мода
19 мая 2017  17:18
Кроссовки в Санкт-Петербурге
Кроссовки в Санкт-Петербурге
 В наше время существует огромное разнообразие обуви. Для того, чтобы выбрать то, что вам нужно, следует приложить определённые усилия.   Мода
123
1 мая 2017  10:42
Кожаный мужской рюкзак – тренд в любое время
Кожаный мужской рюкзак – тренд в любое время
 В хорошем мужском кожаном рюкзаке можно расположить множество нужных вещей. Вы можете выбрать модель аксессуара в зависимости от того, для каких целей будете... Мода
247
16 апреля 2017  11:48
Платье до колен - один из вариантов оставаться женственной!
 Если раньше платье для барышень было единственным возможным вариантом одежды, то сейчас в обиходе среднестатистической модницы самые разные образы с... Мода
558
Весь список


Видео
29 мая 2017  09:55
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео Об этом собщили очевидцы.
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео
Об этом собщили очевидцы.
ЖКХ
350
22 мая 2017  09:52
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Аномалий специалисты не обещают.
Экология
1276
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок.
Здравоохранение
759
17 апреля 2017  13:33
В Самару приехал главный больничный клоун страны
В Самару приехал главный больничный клоун страны
Он пообщался с медиками и волонтерами.
Здравоохранение
1476
6 апреля 2017  11:00
Двое работников Департамента образования Самары подозреваются в получении взятки
Двое работников Департамента образования Самары подозреваются в получении взятки
Консультанты отдела дошкольного образования получили от заведующей в общей сложности 20000 рублей.
Криминал
1560
21 марта 2017  09:51
В Жигулевске школьники взбунтовались против поборов на уборщицу
В Жигулевске школьники взбунтовались против поборов на уборщицу
По словам учеников, они уже написали заявление в прокуратуру.
Социум
1772
Весь список

Фоторепортажи
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
1590
1 мая 2017  17:10
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей.
Социум
1260
3 апреля 2017  09:35
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
Он расположен на ул. Промышленности, 307.
Социум
830
6 марта 2017  18:21
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах.
Социум
1144
10 ноября 2016  13:10
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов.
Культура
2423
11 сентября 2016  21:23
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
Красочное мероприятие состоялось на набережной.
Социум
3422
Весь список

Мероприятия
Всех желающих приглашают в СОУНБ на "Литературную ночь"
В Самаре состоится торжественная церемония награждения одаренных детей и талантливой молодежи
На набережной состоится турнир по мини-футболу среди медиков Самарской области
Весь список
Популярное
за сегодня

В Шенталинском районе налетевший ураган снес крыши домов, повредил опоры ЛЭП и газопровод

1994

Ряд самарцев на две недели останется без горячей воды

1240

В больнице Комсомольского района Тольятти обнаружено тело 5-летнего мальчика. Возбуждено уголовное дело

1208
за неделю

В Самаре похолодает и пройдут дожди

3772

Митинг пенсионеров в Самаре завершен (дополнено)

3304

В Самарской области начало июня теплом не порадует

3288
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Июнь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Дни рождения
Сегодня день рождения отмечают

Салахов Дамир Абдрахманович

Куницын Дмитрий Викторович

Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда