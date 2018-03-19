Всех желающих приглашают в СОУНБ на День литературы

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На заседании секции прозы будет рассматриваться роман Евгения Бабушкина «Карусель любви».В рамках работы секции поэзии пройдет обсуждение рукописей Татьяны Губановой, Игоря Рабштейна, Валентины Юдиной.Принять участие в обсуждении произведений могут все желающие! Для этого нужно ознакомится с рукописями перечисленных авторов, тексты которых представлены на сайте Союза писателей России, а также непосредственно в Самарской областной писательской организации, сообщает пресс-служба СОУНБ.