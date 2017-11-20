Всех желающих приглашают принять участие во Всероссийской социальной интернет – кампании «Пристегнись, Россия!»

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В качестве главного слогана кампании предлагается использовать послание - «Я пристегнулся, пристегнись и ты!», #ПРИСТЕГНИСЬРОССИЯ.В ходе мероприятия, при поддержке интернет-СМИ, веб-сайтов, социальных сетей и блогеров будут проведены тематические конкурсы, селфи в детских удерживающих устройствах и другие интернет – акции. Региональная Госавтоинспекция приглашает всех неравнодушных граждан поддержать Всероссийскую социальную интернет - кампанию «Пристегнись, Россия!», размещая на своих страницах в социальных сетях под хештегом #ПРИСТЕГНИСЬРОССИЯ тематические креативные фотографии, с посланием «Я пристегнулся, пристегнись и ты!», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.