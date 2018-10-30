Всех желающих приглашают принять участие в Большом этнографическом диктанте на площадке парка «Россия – Моя история»

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Участниками Диктанта могут стать жители России и зарубежных стран, владеющие русским языком, независимо от образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства. Возрастных ограничений нет.Диктант позволит оценить уровень этнографической грамотности населения, их знания о народах, проживающих в России. Он привлечет внимание к этнографии как науке, занимающей важное место в гармонизации межэтнических отношений.Задания диктанта будут состоять из 30 вопросов: 20 вопросов – общих для всех и 10 региональных, уникальных для каждого субъекта. На написание диктанта участникам даётся 45 минут. Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий – 30.В России масштабная акция проводится уже третий год подряд. В 2017 году мероприятие получило статус международного – к участию присоединились страны СНГ: Киргизия, Таджикистан, Молдова и др.Правильные ответы на задания и разбор типичных ошибок будут опубликованы на сайте www.miretno.ru 10 ноября 2018 года, публикация индивидуальных результатов – 12 декабря 2018 года.В прошлом году Диктант написали 367 тысяч человек на 2600 площадках в России и за рубежом. В Самарской области акцию поддержали более 3800 участников.Организаторами «Большого этнографического диктанта» выступают Федеральное агентство по делам национальностей и министерство национальной политики Удмуртской Республики. Партнером Диктанта в этом году выступает Федеральное агентство по делам СодружестваНезависимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество). Проект осуществляется при поддержке Фонда президентских грантов, передает пресс-служба Мультимедийногоисторического парка.