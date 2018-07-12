Всех желающих приглашают принять участие в Фестивале пляжных видов спорта «Самара Open Комус Fest»

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Фестиваль пляжных видов спорта «Самара Open Комус Fest» одно из крупнейших спортивных событий года. На протяжении 5 дней на набережной реки Волга в Самаре будут проходить игры по четырем видам пляжного спорта: пляжный волейбол, пляжный теннис, пляжный футбол, пляжное регби. За время проведения соревнований, будет разыгран призовой фонд в 1 500 000 руб. Игры по всем направлениям пройдут на двадцати оборудованных площадках.На Фестивале ожидается более 1 000 участников со всей России. К судейству игр приглашены профессиональные судьи.Для всех гостей и участников состоятся конкурсы с призами от организатора и партнеров мероприятия. На фестивале планируются мастер-классы от известных спортсменов волейболистов - Тараса Мыськива и Руслана Даянова.Организаторы Фестиваля – Департамент физической культуры и спорта Администрация городского округа Самара и компания «Комус».Учредитель призового фонда – «Комус» лидер на российском рынке по производству и продаже товаров для офиса и дома. Компания оказывает большую поддержку любительскому спорту по всей стране, выступая за спортивный образ жизни!Ежедневно на площадках будут проходить игры в разных номинациях. Участниками соревнований выступают спортсмены любители, игроки со стажем, профессионалы в различных возрастных категориях.21 июля в 10:00 состоится официальное открытие Фестиваля.На протяжении трех дней с 18 по 20 июля пройдет награждение победителей соревнований по пляжному волейболу и пляжному теннису. 21 и 22 июля состоятся игры среди команд по пляжному футболу и пляжному регби. 22 июля в 17:00 пройдет финальное награждения команд победителей и закрытие Фестиваля.Все участники Фестиваля получат в подарок от организатора игровую форму и пакет участника с набором сувенирной продукции от партнеров мероприятия.Официальный партнер Фестиваля - Национальная Пляжная Лига «Sportbeach». Питьевой партнер Фестиваля – природная вода «Дворцовая», передает пресс-служба администрации Самары.