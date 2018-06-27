Всех желающих приглашают на юбилейный областной татарский праздник «Сабантуй»
27 июня 2018 14:54
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Цель праздника — способствовать укреплению единства, дружбы и взаимоуважения народов, живущих в Самарской области, знанию традиций, фольклора татарского народа, богатства и красоты татарского языка и культуры.
Концертные и игровые площадки Сабантуя-2018 начнут работать с 10:00. Главная сцена праздника расположится на «Ракушке». Рядом с ней можно будет познакомиться с выставкой, посвященной жизни и творчеству поэта и художника Гакиля Сагирова.
А на летней сцене гости праздника смогут увидеть выступления лауреатов фестиваля детского творчества «Мирас» и творческих коллективов национальных общественных объединений Самарской области. Рядом расположится выставка Дома дружбы народов Самарской области.
Как всегда на Сабантуе зрителей ждет разнообразная спортивная программа: состязания по татарской национальной борьбе «керэш» (которые начнутся в 10.00), соревнования по поднятию гири, армреслингу, бой на бревне с мешками, перетягивание каната и национальные забавы: лазание на столб, бег с ведрами на коромыслах, бег с яйцом в ложке, ходьба по наклонному столбу и разбивание горшка.
На 12.30 намечено официальное открытие праздника на главной сцене («Ракушка»), где будет поднят флаг Сабантуя. Среди приглашенных — представители органов исполнительной и законодательной власти Самарской области и г.о. Самара, гости из Республики Татарстан.
Концертная программа, которая продолжит праздник, включает в себя выступления татарских самодеятельных коллективов Самарской области, гостей из Татарстана (артисты Камско-Устьинского района, автор и исполнитель Ринат Рахматуллин), национальных творческих коллективов, представляющих народы Самарской области.
Гости областного Сабантуя-2018 смогут познакомиться с выставками картин, изделий народных промыслов, произведений изобразительного искусства и выставкой, посвященной 30- летней истории Самарского Сабантуя. Также в парке им. Ю.А.Гагарина будут развернуты спортивные, игровые, танцевальные «пятачки» для детей и взрослых.
В торговых рядах участники и гости Сабантуя смогут приобрести предметы татарской национальной атрибутики, изделия народных промыслов, отведать блюда национальной кухни, сообщает пресс-служба ДДН.
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Сабантуй (от татарского «сабан» — плуг, «туй» — праздник») — древний земледельческий праздник, знаменующий окончание полевых работ и надежды хлеборобов на добрый урожай. С 2003 года Сабантуй включён в список шедевров устного и нематериального наследия человечества ЮНЕСКО. В последние десятилетия его празднование стало значительным событием культурной и общественной жизни, объединяющим жителей области независимо от их национальной принадлежности.
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