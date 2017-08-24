Всех желающих приглашают к участию в фестивале «Тольяттинские мелодии единства»

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К участию в мероприятии приглашаются все желающие: исполнители, солисты и творческие коллективы. Уже сегодня тольяттинцы и гости города могут заявить о себе в таких жанрах как хореография, художественное слово, инструментальный (игра на народных инструментах), а также вокально-хоровой жанр.Для того чтобы стать участником фестиваля «Тольяттинские мелодии единства», достаточно подать заявку на адрес электронной почты: kult-stavr@mail.ru. После этого конкурсанты примут участие в отборочном этапе, который пройдет 5 сентября в 15.00.По итогам оценок жюри лучшие участники получат право выступить на сцене большого зала ДКИТа. Гала-концерт пройдет 12 сентября в 15.00, сообщает пресс-служба ДКИТ.