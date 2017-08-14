154

Всех неравнодушных жителей Самары приглашают присоединиться к экологической акции «Чистые берега»Целью мероприятия является не только наведение и поддержание чистоты берега Волги, но и привлечение внимания к экологической обстановке, а также развитие в городе экологического волонтерства.Вместе с добровольцами молодежного экологического движения «Чистый город» в акции «Чистые берега» примут участие представители Самарского Городского волонтерского центра, а также сотрудники Библиотеки № 8. Организаторы мероприятия приглашают всех неравнодушных жителей города присоединиться к акции, сообщает пресс-служба администрации Самары.Фото samadm.ru