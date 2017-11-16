Всего за неделю почти 7000 человек посетили исторический парк «Россия – моя история» в Самаре

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Выставочный проект «Россия - моя история», представляющий историю нашей страны на современных мультимедийных носителях, создан по инициативе Президента России Владимира Путина и Патриаршего Совета по культуре РФ. На территории нашего региона проект реализует СООФ «Поволжский историко-культурный фонд» при поддержке Правительства Самарской области.Экспозиции исторического парка основаны на федеральном и региональном контенте и представляют исторические периоды Российского государства в четырех разделах: «Рюриковичи», «Романовы», «1941-1945. От великих потрясений к Великой Победе», «Россия – моя история. 1945-2016».Создатели парка — историки, художники, кинематографисты, дизайнеры, специалисты по компьютерной графике — сделали всё, чтобы российская история перешла из категории чёрно-белого учебника в яркое, увлекательное и вместе с тем объективное повествование, чтобы каждый посетитель почувствовал сопричастность к историческим событиям. В историческом парке представлены все формы информационных носителей: сенсорные столы и экраны, вместительные кинотеатры, лайтбоксы, коллажи, проекторы, планшетные компьютеры и многое другое. В подготовке экспозиции использованы приёмы видеоинфографики, анимации, трёхмерного моделирования и цифровых реконструкций.В перспективе в историческом парке планируется создать исторические клубы и молодежные лектории. Выставочный проект «Россия- моя история» – это территория для общения людей разных поколений, проведения социо-культурных и партнерских мероприятий, фестивалей, литературных чтений, конференций, кинопоказов.Исторические парки будут открыты в 25 регионах страны. Сегодня их можно посетить в Москве, Уфе, Екатеринбурге, Ставрополе, Волгограде, Якутске, Махачкале, Казани, Тюмени, Нижнем Новгороде, Южно-Сахалинске, Самаре, Новосибирске, Омске.Исторический парк «Россия – моя история» работает ежедневно с 11 до 19 час, касса до 18 час. Выходной день – понедельник.Адрес: г. Самара, ул. Красноармейская, д.131, ТЦ «ГУД’Ок».