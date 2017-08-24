Всего в другие регионы России с той или иной периодичностью звонят 48% опрошенных
24 августа 2017 15:12
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С этим не согласились 16% респондентов. При этом 47% опрошенных звонят, не обращая внимания на стоимость роуминга (60% из них — люди в возрасте 60 лет и старше). Еще 27% россиян заблаговременно меняют тариф. Кроме того, 18% респондентов пользуются интернет-звонками, а 17% россиян обходятся СМС-сообщениями.
Всего в другие регионы России с той или иной периодичностью звонят 48% опрошенных. Больше половины россиян (54%) совершали в последнее время поездки за рубеж и там звонили по сотовому телефону. Также более трети респондентов звонили в регионы России. Никогда не звонят в регионы 15% опрошенных, еще 19% россиян звонят в регионы реже чем раз в полгода.
Ежедневно в регионы России звонят 12% россиян, среди них 15% живут в городах с населением менее 100 тыс. человек, еще 14% живут в селах, а 13% проживают в столице и Санкт-Петербурге.
Также отмечается, что владельцем хотя бы одного мобильного телефона в России является почти каждый совершеннолетний россиянин (97%).
В июле Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предупреждения ПАО «ВымпелКом» (оказывает услуги под брендом «Билайн»), ПАО «МТС», ПАО «МегаФон» и ООО «Т2 Мобайл» (бренд Tele2) о необходимости изменить тарифы на услуги связи в домашних регионах. Ведомство предписало внести изменения в тарифы в двухнедельный срок.
Через месяц ФАС заявила о намерении возбудить уголовные дела против трех операторов «по признакам нарушения антимонопольного законодательства», так как они не выполнили предписания. Позднее, 22 августа, ФАС продлила срок по снижению цен в роуминге для операторов «большой четверки» до 15 декабря.
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