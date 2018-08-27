Все желающие приглашаются к участию в акции «Вода России»

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В добровольческом мероприятии планируют принять участие несколько десятков волонтеров и представители Департамента городского хозяйства и экологии Администрации г. о. Самара. Оно проводится при поддержке Управления Росприроднадзора по Самарской области.После уборки будет организован вывоз собранного мусора.Напомним, в Самаре также в рамках данной акции в середине июня текущего года на территории Октябрьского внутригородского района волонтеры совместно с активными жителями провели субботник по очистке от мусора побережья озера Леснуха и лесной прибрежной зоны.***Общероссийская акция по уборке водоемов и их берегов «Вода России» с 2014 года ежегодно проводится Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 19.04.2012 № 350.В 2018 году акция проходит на всей территории России в рамках Года добровольца (волонтера), объявленного Указом Президента Российской федерации от 06.12.2017 № 583.Основная цель акции – снижение антропогенной нагрузки на водные объекты и популяризация идей бережного отношения к воде и прибрежным зонам среди населения Российской Федерации.Минприроды России подчеркивает, что из года в год отмечается устойчивая динамика увеличения положительных результатов акции. Так, если в 2014 году в акции приняли участие 176 тысяч человек из 52 регионов страны, то в 2017 году - уже более 1 миллиона 450 тысяч человек из 83 регионов, от мусора очищено 10 тысяч водных объектов.После завершения акции составляется рейтинг регионов, показавших лучшие результаты при организации и проведении акции. Также организаторы из регионов-лидеров номинируются на награждение Почетной грамотой Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации за вклад в развитие водохозяйственного комплекса страны.Дополнительная информация об акции размещена на сайте: чистыеберега.рф, передает пресс-служба горадминистрации.