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"Все плакали". Коллега Хворостовского рассказала о его последнем концерте

22 ноября 2018 20:38
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Оперная певица Лариса Марзоева рассказала о своей дружбе со звездой мировой оперы и о его последнем выступлении в Красноярске.
Народная артистка России Лариса Марзоева, одна из первых партнёрш Дмитрия Хворостовского по сцене в Красноярском оперном театре, рассказала о дружбе с выдающимся исполнителем, передает life.ru.

По словам Марзоевой, певец все силы отдавал работе, даже когда стал мировой звездой.

— Он был потрясающе работоспособным и преданным сцене, своему делу. Ещё в молодости заметила: он отпоёт партию и не уходит, стоит за кулисами. Даже на репетициях иногда оставался, хотя это и не требовалось. Таким образом Дима учился профессии, — цитирует певицу РИА "Новости".

Марзоева также отметила необычайную любовь певца к своему городу — уже во время болезни, после отмены концертов в Вене и Москве, Хворостовский нашёл в себе силы выступить в Красноярске.

— Это был последний концерт. И это было хорошее выступление. Да, не блестел голос, как мы привыкли, но пел он очень хорошо. Все плакали и приветствовали его стоя аплодисментами, — добавила артистка.

Оперный певец Дмитрий Хворостовский умер 22 ноября 2017 года в Лондоне от рака мозга после продолжительной борьбы с заболеванием. 
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