Все грани обмана. Как отличить бриллиант от синтетики

215

Замминистра финансов России Алексей Моисеев заявил, что 20% бриллиантов, которые продаются под видом настоящих, не являются природными. Вброс синтетических алмазов на мировом рынке стал массовым и затронул даже известные ювелирные бренды.Также Моисеев отметил, что сегодня выстраивается особая система маркировки драгоценных металлов и камней в России: изделия будут получать специальную бирку с двухмерным кодом. С его помощью можно будет проверить подлинность изделия. Но пока такой системы нет, обойти риски покупки синтетического камня очень непросто.Эксперт Геммологического центра МГУ Юрий Шелементьев рассказал, что в магазине обычный покупатель с первого взгляда не сможет определить, природный камень перед ним или искусственно созданный. Эти камни являются аналогами. Причём сегодня учёные могут делать такие синтетические бриллианты, что они ничуть не уступают настоящим.— Бриллианты — это бренд. Их, как доллары, хотят все. Нельзя сказать, что этот камень обладает какими-то особыми по сравнению с другими драгоценными камнями свойствами. Безусловно, это красивый камень, который стал символом роскоши, достатка и благосостояния. Это мода, и мы ей подчиняемся, — пояснил Юрий Шелементьев.Блеск и сверкание камней дополняются твёрдостью этого минерала, благодаря которой бриллианты обладают износоустойчивостью и не теряют своей красоты с годами.В ХХ веке не было синтетических бриллиантов, были фианиты. И покупателя также могли легко обмануть, подсунув ему фианит вместо драгоценного камня, отличить их очень сложно. Геммологи не рекомендуют верить продавцу на слово. Нужно не стесняться и просить показать все бумаги, подтверждающие подлинность камня.— Покупателю необходимо внимательно изучать информацию, которая указана на ярлыке изделия. Если покупаете крупный камень — спросите его сертификат, — объясняет Юрий Шелементьев.Если одних бумаг недостаточно, член Национальной геммологической ассоциации Владимир Жидков советует вооружиться ультрафиолетовой лампой. Ультрафиолетом нужно просветить камень. Если он будет светиться голубоватым светом, 99,9% — перед вами природный бриллиант. Если камень будет отливать зелёным или жёлтым — это, скорее всего, синтетический огранённый алмаз.— Если люминесценции не будет совсем, так просто определить подлинность камня невозможно. Необходимо направить его в лабораторию, чтобы специалисты смогли ответить точно, какое происхождение у этого камня, — добавил Владимир Жидков.Нельзя сказать, что подлинность бриллианта определяется его ценой: настоящий дороже, а синтетический дешевле. Доцент кафедры геммологии РГГРУ им. Орджоникидзе Дмитрий Петроченков отметил, что цена за природный бриллиант в один карат начинается от 500 долларов. Синтетический алмаз может стоить несколько дешевле, но не в разы.Цена бриллианта складывается из четырёх критериев: каратность, качество, цветность и качество огранки. Синтетический камень может быть создан настолько хорошо, что его стоимость будет выше, чем стоимость природного алмаза, который хуже огранён или менее прозрачен.По словам Дмитрия Петроченкова, синтетический камень — это не подделка. Это минерал, который имеет другое происхождение. Он обладает ровно теми же качествами, что и природный алмаз.В природе найти образцы хороших алмазов очень сложно, поэтому были созданы синтетические материалы. Сверкают они не хуже. Но всё-таки лучше знать: подлинник у вас в украшениях или качественная копия, чтобы не переплачивать.