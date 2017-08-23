Все государственные услуги Росреестра можно получить, не выходя из дома
23 августа 2017 15:54
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Государство взяло курс на упрощение процедуры оформления недвижимости несколько лет назад, итогом этой работы стало создание портала Росреестра (rosreestr.ru). Интернет-площадка ведомства не только позволяет получить все основные услуги в режиме онлайн, но и воспользоваться существенным количеством сервисов. Сайт поможет выбрать кадастрового инженера, определить, какой пакет документов нужен для той или иной процедуры, наложить запрет на проведение сделок с недвижимостью без согласия собственника и многое другое.
Использование электронных или, как их еще называют, бесконтактных технологий дает заявителям как минимум три преимущества по сравнению с традиционным способом получения услуг Росреестра: экономию времени, исключение человеческого фактора, а также сокращение затрат на госпошлину и плату за предоставление сведений.
Так, при регистрации права собственности и получении сведений из ЕГРН в электронном виде размер государственной пошлины и платы сокращаются от 30% до 87%. Например, стоимость кадастрового плана территории для физических лиц уменьшается на 80%, а за копии межевого или технического плана, а также за разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
физические лица заплатят на 1000 рублей меньше.
Необходимым условием для получения услуг по постановке объекта на кадастровый учет и осуществления регистрации прав в электронном виде является наличие личной электронной цифровой подписи. Оформить ее жители Самарской области могут в двух офисах региональной Кадастровой палаты - центральном, расположенном по адресу: г.о. Самара, ул. Ленинская, 25а, а также в отделении, находящемся в Тольятти.
При этом нужно сказать, что электронная подпись пригодится не только при оформлении недвижимости. Она поможет получать государственные услуги и подписывать различные документы в электронном виде. Имея такую подпись, можно отследить санкции ГИБДД, поставить автомобиль на учет, оформить анкету для получения паспорта, получить ИНН,
подать заявление для поступления в вуз и пр.
Усиленная квалифицированная электронная подпись обладает целым рядом преимуществ, она надежно защищена от подделок и создается с использованием криптографических средств, подтвержденных ФСБ РФ. Документ, поданный в режиме онлайн и подписанный электронной подписью, имеет такую же юридическую силу, как и бумажный, который
подписан собственноручно, сообщает пресс-служба филиала ФГБУ "Федеральная кадастровая палата Росреестра" по Самарской области.
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