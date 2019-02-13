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Новости /  Общество /  Социум  

Все дорожные камеры планируют сделать государственными

13 февраля 2019 21:40
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Чиновник считает, что частные компании не должны зарабатывать на водителях, нарушающих ПДД.
Вице-премьер РФ Максим Акимов поднял вопрос о необходимости отказа от частных дорожных камер и полного контроля государства над данной сферой. Чиновник считает, что частные компании не должны зарабатывать на водителях, нарушающих ПДД. Поэтому в конечном итоге все комплексы фото-и видеофиксации, с помощью которых выписываются штрафы за нарушение ПДД, должны стать государственными.

Сейчас в ряде случаев установку дорожных камер оплачивают частные компании, которые затем получают от каждого уплаченного штрафа или определенную сумму, или %. В результате получается, что камеры устанавливают не в местах с высоким уровнем аварийности, а там, где можно зафиксировать больше нарушений ПДД и соответственно, получить больше денег. Так, например, камеры могут устанавливать на безопасных участках дорог, где действует заниженное ограничение скорости движения. При этом недавно глава ГИБДД Михаил Черников затронул вопрос необходимости пересмотра всех дорог в стране и, где это можно, повысить скоростной лимит. Это предложение было высказано в связи с планами отменить «нештрафуемый» порог превышения скорости на 20 км/час.

По мнению вице-премьера в данной ситуации дорожные камеры являются средством коммерциализации. Поэтому в правительстве РФ будут работать над пересмотром действующих схем концессий, при которых частные компании могут заниматься установкой и обслуживанием дорожных камер. Сразу действующие договоры расторгать не будут, иначе государство понесет убытки. Но уже через 5-6 лет система фиксации нарушений ПДД с помощью камер станет полностью государственной.

В начале 2019 года по данным ГИБДД в нашей стране насчитывалось 10,8 тысяч стационарных комплексов и 3,9 тысяч передвижных комплексов фиксации нарушений ПДД. За 2018 год количество стационарных камер увеличилось на 20%, а передвижных на 1%. С их помощью было выписано 106 млн постановлений о нарушении ПДД. Большая часть штрафов выписывалась за минимальное превышение скорости на 20-40 км/час.

На данный момент в законодательстве нашей страны нет единых требований к установке комплексов фиксации нарушений ПДД. В конце 2018 года начал действовать федеральный закон «Об организации дорожного движения». По нему даже временный дорожный знак необходимо устанавливать после разработки проекта, передает samarskie-voditeli.ru.



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Комментарии



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