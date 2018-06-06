Врио министра имущественных отношений Самарской области Михаил Солынин покинул свой пост

По словам источника «Самарского Обозрения» ОНЛАЙН» в областном правительстве эту должность может занять Иван Ефанов (на фото), ставший в феврале этого года заместителем министра строительства Самарской области. Он приходится сыном председателю арбитражного суда Самарской области Александру Ефанову. «6 июня — его последний рабочий день в минстрое, завтра он выходит на работу в минимущества», — уточнил источник «СО» ОНЛАЙН».Врио министра Михаил Солынин назначен в мае 2016 года вместо отстраненного от должности Антона Бекина. Последний лишился министерского кресла, став фигурантом уголовного дела по подозрению в превышении должностных полномочий. Г-н Солынин с самого момента своего назначения считался временной фигурой, тем не менее свой пост он занимал все два года года, пережив и смену власти в регионе в сентябре прошлого года.