Врио генерального директора «Фонда капитального ремонта» Самарской области назначен Александр Трещев
7 августа 2018 21:46
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Лишь спустя неделю после задержания врио генерального директора «Фонда капитального ремонта» (ФКР) Самарской области Михаила Архипова, ему нашли временную замену.
Исполняющим обязанности назначен заместитель директора ФКР Александр Трещев, передает «СО» ОНЛАЙН.
Исполняющим обязанности назначен заместитель директора ФКР Александр Трещев, передает «СО» ОНЛАЙН.
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