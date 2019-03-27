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«Время звучать!» Библиотеки губернии поделятся новостями в новой радиопрограмме

27 марта 2019 15:43
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Программа призвана делиться новостями от ведущих областных библиотек губернии.
Самарская областная универсальная научная библиотека и радио «Время звучать!» создали новую радиопрограмму «Твоя библиотека».

Программа призвана делиться новостями от ведущих областных библиотек губернии – Самарской областной научной, Самарской областной детской библиотеки, Самарской областной юношеской и Самарской областной библиотеки для слепых.

Темы программ самые разные - пополнение книжных фондов, нововведения в работе библиотек, разнообразные мероприятия - открытые лекции, поэтические вечера, театральные читки, кинопоказы, концерты классической музыки, заседания литературных клубов и многие другие события, которыми богаты сегодня областные библиотеки.

«Как писал Хорхе Луис Борхес, некоторые называют Вселенную Библиотекой. А для нас библиотека — целая Вселенная!» - говорят журналисты радио «Время звучать!», анонсируя нашу совместную передачу.

Первые выпуски радиопередачи «Время звучать!» посвящены онлайн экскурсиям по достопримечательностям Самары от Самарской областной библиотеки для слепых, новому сервису Самарской областной универсальной научной библиотеки Единый электронный каталог и тому как совершенно бесплатно начать читать электронные и аудиокниги для детей, не выходя из дома, благодаря Самарской областной
детской библиотеке.

Программа выходит ежедневно в 8:03, 12:03, 16:03 и 20:03. Присоединяйтесь http://vzradio.ru/, передает пресс-служба СОУНБ. 
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Комментарии



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Программа призвана делиться новостями от ведущих областных библиотек губернии.
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