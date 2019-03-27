«Время звучать!» Библиотеки губернии поделятся новостями в новой радиопрограмме
27 марта 2019 15:43
41
Программа призвана делиться новостями от ведущих областных библиотек губернии – Самарской областной научной, Самарской областной детской библиотеки, Самарской областной юношеской и Самарской областной библиотеки для слепых.
Темы программ самые разные - пополнение книжных фондов, нововведения в работе библиотек, разнообразные мероприятия - открытые лекции, поэтические вечера, театральные читки, кинопоказы, концерты классической музыки, заседания литературных клубов и многие другие события, которыми богаты сегодня областные библиотеки.
«Как писал Хорхе Луис Борхес, некоторые называют Вселенную Библиотекой. А для нас библиотека — целая Вселенная!» - говорят журналисты радио «Время звучать!», анонсируя нашу совместную передачу.
Первые выпуски радиопередачи «Время звучать!» посвящены онлайн экскурсиям по достопримечательностям Самары от Самарской областной библиотеки для слепых, новому сервису Самарской областной универсальной научной библиотеки Единый электронный каталог и тому как совершенно бесплатно начать читать электронные и аудиокниги для детей, не выходя из дома, благодаря Самарской областной
детской библиотеке.
Программа выходит ежедневно в 8:03, 12:03, 16:03 и 20:03. Присоединяйтесь http://vzradio.ru/, передает пресс-служба СОУНБ.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
27 марта 2019 15:43
Программа призвана делиться новостями от ведущих областных библиотек губернии. Социум
34
27 марта 2019 14:59
Наурыз (Навруз) — один из самых древних праздников на Земле, отмечаемый многими народами как праздник весны и обновления природы. Социум
78
27 марта 2019 13:45
Эта мера коснется трудящихся в селах. Социум
86
Здравоохранение
27 марта 2019 12:55
Об этом губернатор заявил в Послании депутатам Самарской Губернской Думы и всем жителям региона. Здравоохранение
118
27 марта 2019 10:58
В нем должно быть не меньше 60% мышечной ткани. Здравоохранение
113
27 марта 2019 10:54
Дефицит йода на всей территории России приводит к тяжелым последствиям. Здравоохранение
106
Новости медицины
14 марта 2019 06:08Диета при геморрое
К сожалению, с такой неприятной проблемой, как геморрой сегодня сталкиваются многие люди. Новости медицины
431
7 февраля 2019 08:44Качественное протезирование в Москве
Человек должен всегда следить за своим здоровьем, чтобы не возникало проблем. Новости медицины
502
4 января 2019 17:14
Наркотик – один из опаснейших ядов для человеческого организма. Его главная особенность в том, что он не только разрушающе действует на Новости медицины
787
Туризм
26 марта 2019 12:53
Противниками поездок на 2-4 ночи с перелетом оказались 35% опрошенных. Туризм
157
13 марта 2019 10:59
Реже всего российские туристы вступали в драку с персоналом отеля или другими отдыхающими. Туризм
660
13 марта 2019 09:47
Если закон о хостелах вступит в силу в таком виде, в каком он был принят Госдумой, это приведет к потере рабочих мест, беспокоятся предприниматели. Туризм
618
Образование
27 марта 2019 15:21
В 2019 будут введены три школы (Стройкерамика, Южный город, Приволжье). Образование
61
26 марта 2019 15:45
Свои проекты представили более 300 школьников Самарской области. Образование
250
26 марта 2019 15:32
В конкурсе приняло участие 210 человек из 14 регионов. Образование
223
Культура
27 марта 2019 15:32
В ближайшее время должны подготовить проект реконструкции Самарского театра драмы. Культура
39
27 марта 2019 11:32
Они включают возможность постановки оперного спектакля силами немецких специалистов. Культура
103
27 марта 2019 10:26
Культура
139
Мода
12 марта 2019 11:49Толстовки с принтами, логотипами и атрибутикой
Для того чтобы сделать образ стильным и уникальным, самое время выбрать оригинальные толстовки на заказ. Мода
394
19 января 2019 17:32
Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован. Мода
629
5 декабря 2018 20:08
Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом. Мода
1069
Видео
22 марта 2019 13:08
Животное успокоилось лишь после того, как хозяин перестал петь. В мире
4644
21 марта 2019 12:39
Лучшие отправятся на Всероссийский конкурс. Благоустройство региона
498
18 марта 2019 12:29
Производителю достаточно отправить заявку в региональный Минпромторг. Экономика региона
787
18 марта 2019 12:23
Одним из первых ее поздравил Губернатор регион Дмитрий Азаров. Социум
751
17 марта 2019 13:09
Малышке уже три месяца. В мире
1206
15 марта 2019 12:46
Власти рассматривают произошедшее как теракт. В мире
920
Фоторепортажи
26 марта 2019 18:01
По легенде возгорание произошло в кинозале. Социум
309
21 марта 2019 16:31
Работы на стройплощадке ведутся в две смены. Строительство
949
19 марта 2019 08:59
Горожане отпраздновали пятилетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Социум
1000
10 марта 2019 18:06
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды. Культура
1967
9 марта 2019 15:14
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой. Социум
2234
7 марта 2019 12:27
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия. Культура
1334
Мероприятия