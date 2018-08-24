Временное ограничение движения транспорта в связи с проведением в Самаре ежегодного городского Фестиваля цветов
24 августа 2018 16:20
29
- с 08:00 до 17:00 25 августа 2018 года - по ул. Куйбышева от ул. Пионерская до ул. Венцека, по ул. Пионерская от ул. Степана Разина до ул. Фрунзе, по ул. Венцека от ул. Степана Разина до ул. Фрунзе, по ул. Некрасовская от ул. Степана Разина до ул. Фрунзе, по ул. Льва Толстого от ул. Степана Разина до ул. Фрунзе, по ул. Красноармейская от ул. Фрунзе до ул. Максима Горького;
- с 08:00 до 22:00 25 августа 2018 года – по ул. Куйбышева от ул. Красноармейская до ул. Вилоновская.
Также с 20:00 24 августа 2018 года до 22:00 25 августа 2018 года на территории города Самара будут запрещены остановка и стоянка транспортных средств на следующих участках:
- по ул. Куйбышева от ул. Пионерская до ул. Венцека, по ул. Пионерская от ул. Степана Разина до ул. Фрунзе, по ул. Венцека от ул. Степана Разина до ул. Фрунзе, по ул. Некрасовская от ул. Степана Разина до ул. Фрунзе, по ул. Льва Толстого от ул. Степана Разина до ул. Фрунзе, по ул. Красноармейская от ул. Фрунзе до ул. Максима Горького, по ул. Куйбышева от ул. Красноармейская до ул. Вилоновская.
Rроме того, 25 августа 2018 года общественный транспорт будет двигаться по скорректированной схеме, в том числе автобусы маршрутов №№ 24, 34, 37, 46, 47, 61, 80, 92, 240, 247, 261, 295, 297, 53, 17, 205, 11, 5д, 48д, 48к, 168, 172, а именно:
- автобусный маршрут № 5д - с 08:00 до 17:00 - в прямом направлении - по ул. Венцека, ул. Фрунзе, ул. Комсомольская, ул. Степана Разина и далее по своему маршруту; в обратном направлении - по ул. Засекина, ул. Степана Разина, ул. Крупской, ул. Фрунзе, ул. Венцека и далее по своему маршруту;
- автобусный маршрут № 11 - с 08:00 до 17:00 - по ул. Венцека, ул. Фрунзе, ул. Комсомольская, ул. Алексея Толстого (в обоих направлениях);
- автобусный маршрут № 17 - с 08:00 до 17:00 - в прямом направлении - от остановки общественного транспорта «Хлебная площадь» по ул. Степана Разина, ул. Кутякова и далее по своему маршруту; в обратном направлении - по ул. Засекина, ул. Степана Разина до остановки «Хлебная площадь»;
- автобусные маршруты №№ 24, 34, 240 - с 08:00 до 17:00 - в прямом направлении - по ул. Красноармейская, ул. Фрунзе, ул. Комсомольская, ул. Степана Разина до остановки «Хлебная площадь»; в обратном направлении - от остановки «Хлебная площадь» по ул. Крупской, ул. Фрунзе, ул. Красноармейская и далее по своим маршрутам;
- автобусные маршруты №№ 37, 46, 47 - с 08:00 до 17:00 - в прямом направлении - по ул. Льва Толстого, ул. Фрунзе, ул. Комсомольская, ул. Степана Разина до остановки «Хлебная площадь»; в обратном направлении - от остановки «Хлебная площадь» по ул. Крупской, ул. Фрунзе, ул. Льва Толстого и далее по своим маршрутам;
- автобусные маршруты №№ 48д, 168, 172 - с 08:00 до 17:00 - в прямом направлении - по ул. Венцека, ул. Фрунзе, ул. Комсомольская, ул. Алексея Толстого и далее по своим маршрутам; в обратном направлении - по ул. Засекина, ул. Крупской, ул. Фрунзе, ул. Венцека и далее по своим маршрутам;
- автобусные маршруты №№ 48к, 80 - с 08:00 до 17:00 - в прямом направлении - по ул. Засекина до остановки «Хлебная площадь»; в обратном направлении - от остановки «Хлебная площадь» по ул. Засекина, ул. Куйбышева, ул. Комсомольская, ул. Алексея Толстого и далее по своим маршрутам;
- автобусный маршрут № 53 - с 08:00 до 17:00 - в прямом направлении - по ул. Венцека, ул. Фрунзе, ул. Комсомольская, ул. Степана Разина до остановки «Хлебная площадь»; в обратном направлении - от остановки «Хлебная площадь» по ул. Крупской, ул. Фрунзе, ул. Венцека и далее по своему маршруту;
- автобусный маршрут № 61 - с 08:00 до 22:00 – по Волжскому проспекту, ул. Вилоновская, ул. Максима Горького, ул. Комсомольская, ул. Водников, ул. Крупской, ул. Алексея Толстого до остановки «Площадь Дзержинского» (в обоих направлениях);
- автобусный маршрут № 92 - с 08:00 до 17:00 - в прямом направлении - по ул. Красноармейская, ул. Фрунзе, ул. Комсомольская, ул. Алексея Толстого и далее по своему маршруту; в обратном направлении - по ул. Засекина, ул. Крупской, ул. Фрунзе, ул. Красноармейская и далее по своему маршруту;
- автобусный маршрут № 205 - с 08:00 до 17:00 - по ул. Венцека, ул. Фрунзе, ул. Комсомольская, ул. Максима Горького до остановки «6-й причал» (в обоих направлениях);
- автобусные маршруты №№ 247, 261 - с 08:00 до 22:00 – по Волжскому проспекту, ул. Вилоновская, ул. Максима Горького до остановки «6-й причал» (в обоих направлениях движения);
- автобусный маршрут № 295 - с 08:00 до 17:00 - по ул. Льва Толстого, ул. Фрунзе, ул. Комсомольская, ул. Максима Горького до остановки «6-й причал» (в обоих направлениях);
- автобусный маршрут № 297 - с 08:00 до 17:00 - по ул. Красноармейская, ул. Фрунзе, ул. Комсомольская, ул. Максима Горького до остановки «6-й причал» (в обоих направлениях).
Движение наземного электрического транспорта по троллейбусному маршруту № 6 будет временно приостановлено - с 00:00 до 24:00 25 августа 2018 года.
Трамваи будут следовать по своим обычным маршрутам.
Подробнее со схемами ограничения движения транспорта и скорректированной схемой движения общественного транспорта можно ознакомиться в приложениях, передает пресс-служба горадминистрации.
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