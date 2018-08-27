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Новости /  Общество /  Социум  

Временное ограничение движения транспорта в Самаре в связи с проведением Дня знаний

27 августа 2018 17:39
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По ул. Свободы от ул. XXII Партсъезда до Первого Безымянного переулка.
В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением массового мероприятия, посвященного празднованию Дня знаний и организуемого Самарским государственным университетом путей сообщения, на территории города Самара с 09:00 до 13:00 1 сентября 2018 года будет ограничено движение транспорта по ул. Свободы от ул. XXII Партсъезда до Первого Безымянного переулка. Данная ограничительная мера не распространяется на спецмашины полиции, скорой помощи, пожарной охраны и машины с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по городу Самара.

Также на вышеуказанном участке ул. Свободы с 20:00 31 августа 2018 года до 13:00 1 сентября 2018 года будут запрещены остановка и стоянка транспортных средств.

Подробнее с временной схемой ограничения движения транспорта можно ознакомиться в приложении, передает пресс-служба горадминистрации. 
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