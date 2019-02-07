Временно закрыт для движения грузового транспорта участок федеральной дороги М-5 «Урал» в Самарской области

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Подведомственное Росавтодору ФКУ «Поволжуправтодор» сообщает, что с 14:30 (мск) 7 февраля 2019 года введено временное ограничение движения грузовых транспортных средств на федеральной дороге М-5 «Урал» в Самарской областиТранзитному транспорту не рекомендуется проезжать участок с 890 по 976 км – от Сызрани до Тольятти.В настоящее время последствия снегопада на участке М-5 в регионе устраняют около 80 единиц дорожной техники. Организована круглосуточная работа аварийных бригад.Ориентировочное время окончания ограничения движения – 22.00 7 февраля (может быть изменено по причине продолжительных действий неблагоприятных погодных условий.)ФКУ «Поволжуправтодор» просит учитывать данную информацию при планировании поездок, быть внимательным и соблюдать правила дорожного движения, передает пресс-служба облправительства.