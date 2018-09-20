Врачи-шарлатаны собирают миллионы на лечение рака "кофейной клизмой"
20 сентября 2018 23:58
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Исследователи обнаружили, что разного рода лекари и даже целые медицинские учреждения продвигают необычные методы лечения рака. Обычно псевдоврачи сообщают о своих методиках на краудфандинговых сайтах типа GoFundMe, собирая пожертвования. Отмечается, что с 2012 года подобные лекари привлекли порядка 10 млн долларов на сомнительные методы лечения или таблетки.
Как правило, мошенники предлагают пациентам лечиться посредством так называемых пептидных вакцин. Они включают в себя льняное масло, кофейные зёрна, минеральные вещества и прочие компоненты, которые нужно вводить ректально. Например, крайне популярен способ лечения онкологии с помощью "кофейной клизмы".
Эксперты заметили, что нетрадиционные методы обходятся пациентам примерно в три раза дороже, чем лечение в обычной клинике. Например, 10-дневной визит в одну из частных больниц может стоить около 100 000 долларов. По мнению исследователей, создатели краудфандинговых платформ должны тщательнее проверять подобные проекты и не допускать их публикации на своих сайтах.
Учёные считают, что альтернативная медицина напрямую вредит больным онкологией. По статистике, риск смерти среди поклонников нетрадиционных методик за пять лет возрос в 5,7 раза по сравнению с пациентами, лечащимися в обычных клиниках.
Фото: Pixabay
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