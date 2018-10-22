Врачи назвали секрет долголетия

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Врачи провели исследование и обнаружили, что состояние кардиореспираторной системы и продолжительность человеческой жизни связаны между собой.Отмечается, что занятие аэробикой положительно влияет на сердце и дыхательные органы. После нагрузок их состояние становится лучше во много раз.Также, по словам специалистов, занятия спортом оказывают долгосрочное положительное действие на человеческий организм вне зависимости от возраста. Например, у пациентов старше 70 лет с высоким уровнем физической подготовки уменьшается риск смерти.