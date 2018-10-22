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Новости /  Общество /  Социум  

Врачи назвали секрет долголетия

22 октября 2018 23:38
153
Специалисты из Кливлендской клиники пришли к выводу, что аэробные нагрузки помогают снизить риск смертности и повысить кардиореспираторную выносливость организма.
В США специалисты из Кливлендской клиники пришли к выводу, что аэробные нагрузки помогают снизить риск смертности и повысить кардиореспираторную выносливость организма, сообщает life.ru со ссылкой на портал EurekAlert.

Врачи провели исследование и обнаружили, что состояние кардиореспираторной системы и продолжительность человеческой жизни связаны между собой.

Отмечается, что занятие аэробикой положительно влияет на сердце и дыхательные органы. После нагрузок их состояние становится лучше во много раз.

Также, по словам специалистов, занятия спортом оказывают долгосрочное положительное действие на человеческий организм вне зависимости от возраста. Например, у пациентов старше 70 лет с высоким уровнем физической подготовки уменьшается риск смерти. 
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Комментарии



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