Врачи назвали источник бодрости вместо кофе

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"Есть исследования, доказывающие, что 20-минутный дневной сон более эффективен для увеличения производительности труда, чем 200 мгр. кофеина", — отметил собеседник агентства.По словам Тяжельникова, возможны два варианта передышки — от десяти до двадцати минут или полтора часа сна. В первом случае организм за максимально короткое время сможет прийти в тонус. Второй вариант подходит для полного восстановления и обновления."Только заведите будильник — перебор дневного сна дает обратный эффект", — отметил специалист.Кроме того, врач посоветовал тем, кто засыпает в транспорте, скорректировать режим дня. Во время поездок засыпают пассажиры, которые недосыпают или плохо спят ночью, заметил он."Против сна в метро или в электричке, скорее, говорят аргументы относительно безопасности. Во-первых, спящий человек — желанная добыча для нечистых на руку людей. Кроме того, спящий может проехать нужную станцию, будет более рассеянным после пробуждения", — добавил Тяжельников.