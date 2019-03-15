Врачи назвали источник бодрости вместо кофе
15 марта 2019 19:20
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"Есть исследования, доказывающие, что 20-минутный дневной сон более эффективен для увеличения производительности труда, чем 200 мгр. кофеина", — отметил собеседник агентства.
По словам Тяжельникова, возможны два варианта передышки — от десяти до двадцати минут или полтора часа сна. В первом случае организм за максимально короткое время сможет прийти в тонус. Второй вариант подходит для полного восстановления и обновления.
"Только заведите будильник — перебор дневного сна дает обратный эффект", — отметил специалист.
Кроме того, врач посоветовал тем, кто засыпает в транспорте, скорректировать режим дня. Во время поездок засыпают пассажиры, которые недосыпают или плохо спят ночью, заметил он.
"Против сна в метро или в электричке, скорее, говорят аргументы относительно безопасности. Во-первых, спящий человек — желанная добыча для нечистых на руку людей. Кроме того, спящий может проехать нужную станцию, будет более рассеянным после пробуждения", — добавил Тяжельников.
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Комментарии
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