Врач рассказала, к чему может привести ожирение у подростков

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— Каждый родитель должен понимать, что избыточный вес у ребёнка может привести к сложным психологическим проблемам, — подчеркнула врач.По словам Батышевой, дети с ожирением страдают от массы проблем со здоровьем, в том числе от сахарного диабета и повышенного артериального давления. Она заявила о необходимости заниматься данной проблемой. Врач считает, что помогать людям с избыточным весом должны в первую очередь психологи. По её оценке, для начала необходимо установить первопричину, найти "пусковой момент, который повлёк такие тяжёлые последствия".