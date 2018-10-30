Я нашел ошибку
Главные новости: 
В этом году «Неделя «Живой классики» пройдет 19-25 ноября. Областные, районные, школьные библиотеки еще могут присоединиться к акции, отправив заявку до 18 ноября.
Читаешь сам – расскажи другому! В библиотеках Самарской области пройдет недельный марафон «Живой классики»
Ставшее уже традиционным молитвенное чтение имен началось в 16:00 и продлится до 19:00 в сквере «Родина» и на территории храма в честь Собора самарских святых.
В Самаре состоялась ежегодная акция «Молитва памяти»
Трамп считает, что эта привилегия не касается детей нелегальных мигрантов и неграждан.
Трамп решил отменить гражданство по рождению
Чаще всего болезнь поражает людей в возрасте от 45 до 60 лет.
Ведение здорового образа жизни снижает риск инсульта
Четкое знание ранних признаков инсульта и алгоритма действий при их возникновении является существенным вкладом в снижение смертности населения региона.
В губернии проходят акции по профилактике инсульта
Диктант позволит оценить уровень этнографической грамотности населения, их знания о народах, проживающих в России.
Всех желающих приглашают принять участие в Большом этнографическом диктанте на площадке парка «Россия – Моя история»
Обсудить вопросы мобилизационной готовности государства собрались законодатели федерального и регионального уровней, представители Минобороны России, региональных органов исполнительной власти и правоохранительных структур.
В Самаре Сергей Валенков принял участие в заседании «круглого стола» по вопросам правового обеспечения мобилизационной подготовки
Четыре человека пострадали, а ещё один считается пропавшим без вести.
Почему на авианосец "Адмирал Кузнецов" обрушились краны
сегодня  Вторник, 30 октября, 17:41
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  0 °C, Тольятти  -1 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 30/10:
USD 65.81
0.18
EUR 75.04
0.37
Искать
Новости /  Общество /  Социум  

Врач рассказала, к чему может привести ожирение у подростков

30 октября 2018 14:57
104
По мнению Батышевой, помогать людям с избыточным весом должны в первую очередь психологи.
Ожирение является причиной возникновения психологических проблем у подростков, а также ведёт к появлению целого ряда проблем со здоровьем. Об этом заявила замглавы комиссии Мосгордумы по социальной политике и трудовым отношениям, директор центра детской психоневрологии департамента здравоохранения столицы Татьяна Батышева, передает life.ru.

— Каждый родитель должен понимать, что избыточный вес у ребёнка может привести к сложным психологическим проблемам, — подчеркнула врач.

По словам Батышевой, дети с ожирением страдают от массы проблем со здоровьем, в том числе от сахарного диабета и повышенного артериального давления. Она заявила о необходимости заниматься данной проблемой. Врач считает, что помогать людям с избыточным весом должны в первую очередь психологи. По её оценке, для начала необходимо установить первопричину, найти "пусковой момент, который повлёк такие тяжёлые последствия". 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
30 октября 2018  17:25
В этом году «Неделя «Живой классики» пройдет 19-25 ноября. Областные, районные, школьные библиотеки еще могут присоединиться к акции, отправив заявку до 18 ноября.
Читаешь сам – расскажи другому! В библиотеках Самарской области пройдет недельный марафон «Живой классики»
В этом году «Неделя «Живой классики» пройдет 19-25 ноября. Областные, районные, школьные библиотеки еще могут присоединиться к акции, отправив заявку до 18... Социум
0
30 октября 2018  17:18
Ставшее уже традиционным молитвенное чтение имен началось в 16:00 и продлится до 19:00 в сквере «Родина» и на территории храма в честь Собора самарских святых.
В Самаре состоялась ежегодная акция «Молитва памяти»
 Ставшее уже традиционным молитвенное чтение имен началось в 16:00 и продлится до 19:00 в сквере «Родина» и на территории храма в честь Собора самарских... Социум
15
30 октября 2018  16:37
Диктант позволит оценить уровень этнографической грамотности населения, их знания о народах, проживающих в России.
Всех желающих приглашают принять участие в Большом этнографическом диктанте на площадке парка «Россия – Моя история»
 Диктант позволит оценить уровень этнографической грамотности населения, их знания о народах, проживающих в России.  Социум
77
Весь список

Здравоохранение
30 октября 2018  16:53
Чаще всего болезнь поражает людей в возрасте от 45 до 60 лет.
Ведение здорового образа жизни снижает риск инсульта
 Чаще всего болезнь поражает людей в возрасте от 45 до 60 лет.  Здравоохранение
59
30 октября 2018  16:49
Четкое знание ранних признаков инсульта и алгоритма действий при их возникновении является существенным вкладом в снижение смертности населения региона.
В губернии проходят акции по профилактике инсульта
Четкое знание ранних признаков инсульта и алгоритма действий при их возникновении является существенным вкладом в снижение смертности населения региона. Здравоохранение
79
30 октября 2018  16:04
Коллективу минздрава СО представили нового руководителя Михаила Ратманова
"В Самарской области есть развитая клиническая база, хороший кадровый потенциал", – отметил министр.  Здравоохранение
100
Весь список
Новости медицины
29 октября 2018  22:09
Для чего нужны таблетки Виагра для мужчин?
 Узнайте для чего нужны таблетки Виагра для мужчин и как они помогают решать проблемы с эректильной дисфункцией. Новости медицины
46
29 октября 2018  22:05
Вся правда об экстракорпоральном оплодотворении
Вся правда об экстракорпоральном оплодотворении
 Всё больше женщин после обследования у гинеколога получают диагноз «бесплодие». Но это не последнее слово. Даже при таком диагнозе женщина может стать... Новости медицины
51
16 октября 2018  19:54
Оперативное вытрезвление - услуги профессионалов на дому
Оперативное вытрезвление - услуги профессионалов на дому
 Алкозависимость - это болезнь, которая приносит горе не только алкоголику, но и его семье.  Новости медицины
221
Весь список
Туризм
29 октября 2018  09:48
Самара входит в топ-3 популярных городов у туристов в Приволжском федеральном округе
Самара входит в топ-3 популярных городов у туристов в ПФО
Рейтинг подготовлен по данным броней отелей и апартаментов в этом году.  Туризм
297
24 октября 2018  12:47
Четверть путешественников признались, что лучший отпуск осенью — это отдых дома с котом
Четверть путешественников признались, что лучший отпуск осенью — это отдых дома с котом
В десятке самых популярных направлений этой осенью по России оказалась Самара. Туризм
221
22 октября 2018  13:03
Российские туристы не хотят встречать Новый год в Европе: спрос упал почти на 20%
Российские туристы не хотят встречать Новый год в Европе: спрос упал почти на 20%
Данные сравнивались с этим же периодом в прошлом году. Туризм
324
Весь список
Образование
29 октября 2018  11:18
В Красноглинском районе Самары построят школу на 1100 учеников
В Красноглинском районе Самары построят школу на 1100 учеников
На подготовку документов у инженеров и архитекторов есть 10 месяцев. Образование
246
25 октября 2018  13:48
Самарский университет заключил соглашение с крупнейшей базой данных мира ProQuest
Самарский университет заключил соглашение с крупнейшей базой данных мира ProQuest
Диссертации ученых вуза включат в базу наряду с работами Кинга и Цукерберга. Образование
218
24 октября 2018  13:01
Самарцам покажут выставку о Параде 1941 г. в Куйбышеве
Самарцам покажут выставку о Параде 1941 г. в Куйбышеве
Выставка продлится до 16 ноября. Образование
251
Весь список

Культура
30 октября 2018  13:04
Мультимедийный парк «Россия – Моя история» в Самарской области отметит свой первый День рождения!
Мультимедийный парк «Россия – Моя история» в Самарской области отметит свой первый День рождения
В этот день Исторический парк ожидает 150-тысячного посетителя! Культура
126
29 октября 2018  18:26
В числе гостей фестиваля – около 100 артистов из разных регионов России.
Во всероссийском патриотическом фестивале «Музыкальная дорожка» победил юный житель Тольятти
В числе гостей фестиваля – около 100 артистов из разных регионов России.  Культура
224
28 октября 2018  10:26
Самарский проект Модерн в облаках Взял Гран-при Russian Event Awards
Самарский проект Модерн в облаках Взял Гран-при Russian Event Awards
Он победил в номинации "Лучший проект ЧМ-2018". Культура
294
Весь список
Мода
26 октября 2018  22:36
Каталог студий красоты онлайн - выбора на сайте Салоны-Красоты.RU
Каталог студий красоты онлайн - выбора на сайте Салоны-Красоты.RU
 Для того чтобы выглядеть безупречно, стоит заглянуть в профессиональный салон красоты. Мода
82
16 августа 2018  01:30
Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
 Парфюмерный бренд Creed был создан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году.  Мода
553
10 января 2018  17:11
Простые футболки - особенности выбора
Простые футболки - особенности выбора
 Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования.   Мода
1529
Весь список


Видео
24 октября 2018  12:44
На стройплощадке в Самаре упал башенный кран: видео Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили.
На стройплощадке в Самаре упал башенный кран: видео
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили.
Происшествия
440
21 октября 2018  11:26
В Самаре на улице Мориса Тореза легковушка провалилась в асфальт Под асфальтом был кипяток.
В Самаре на улице Мориса Тореза легковушка провалилась в асфальт
Под асфальтом был кипяток.
Происшествия
573
12 октября 2018  09:35
В городе Зеленоградск Калининградской области появилась официальная должность котошефа
В городе Зеленоградск Калининградской области появилась официальная должность котошефа
Работнице нужно заботиться об уличных кошках.
Социум
554
9 октября 2018  11:33
Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео
Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео
 За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд.
В стране
603
8 октября 2018  09:55
В первый день юношеской Олимпиады россияне завоевали пять золотых наград
В первый день юношеской Олимпиады россияне завоевали пять золотых наград
Соревнования проходят в Буэнос-Айресе. Спорт в регионе
548
3 октября 2018  11:20
Заснувшая между автоматическими дверьми собака насмешила пользователей сети В Интернете появилось забавное видео.
Заснувшая между автоматическими дверьми собака насмешила пользователей сети
В Интернете появилось забавное видео.
Социум
1091
Весь список

Фоторепортажи
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
871
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
1249
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
1308
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
2423
22 августа 2018  22:45
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства Пластилиновый дождь: ФОТО
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства "Пластилиновый дождь": ФОТО
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров.
Культура
1820
19 августа 2018  21:53
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
Культура
1993
Весь список

Мероприятия
В Самаре состоялась ежегодная акция «Молитва памяти»
Мультимедийный парк «Россия – Моя история» в Самарской области отметит свой первый День рождения
В Самаре пройдет «Ночь искусств»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные