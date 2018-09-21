Впервые в Самаре пройдет продовольственный марафон «Корзина доброты»

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В мероприятии участвуют более 200 магазинов «Пятерочка», «Перекрёсток» и «Карусель». Около 500 волонтеров Фонда будут приниматьпродовольственную помощь от всех неравнодушных граждан для нуждающихся одиноких пенсионеров из сельских районов Самарскойобласти.«Любой желающий может прийти в этот день в ближайший магазин «Пятёрочка», «Перекрёсток», «Карусель» в Самаре, приобрестинескоропортящиеся продукты и отдать их волонтерам Фонда за кассами. В конце дня все продукты будут направлены на склад для сортировки, формирования наборов и развоза пожилым людям», - рассказывает руководитель Фонда Юлия Назарова.Всего планируется раздать 1000 продуктовых наборов, состоящих из самых необходимых продуктов. В распределении наборов Фондутрадиционно оказывают помощь органы социальной защиты населения области, церкви, а также местные некоммерческие организации.Фонд продовольствия «Русь» оказывает поддержку социально незащищенным категориям населения Самарской области с 2013 года. Только в 2017 году Фонд бесплатно раздал нуждающимся жителям региона товары общей стоимостью более миллиона рублей. С 2018 года в Самаре реализуется всероссийский добровольческий проект «Народный обед», который ежемесячно объединяет десятки добровольцев для полезного дела, передает пресс-служба Фонда продовольствия «Русь».