Впервые в Самаре. Танцы на льду в парке Дружбы!
2 февраля 2019 15:10
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Дискотека на льду!
Начало в 18:00.
Приглашают всех желающих, сообщает пресс-служба администрации Самары
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